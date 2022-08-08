街市魚檔1條海黃花售$6000　網民：想賺消費券？專家拆解天價原因

消費券2022第二階段昨日（8月7日）起分階段發放，不少市民也急不及待外出「課金」購物，或是與親友「食返餐好」。有網民昨日到荃灣楊屋道街市買餸時，就發現魚檔竟有1條價值6000元的海黃花魚出售，不禁驚訝價錢之高，又質疑檔主看中消費券發放的時機想大賺一筆。本地資深魚販、香港海鮮聯合總會主席李彩華早前受訪時就曾拆解天價原因，指野生黃花魚數量不多，幾斤以上更為罕見，故售價高昂亦屬合理。



有網民近日到街市買餸時，發現魚檔竟有1條價值6000元的海黃花魚出售，不禁驚訝價錢之高，又質疑檔主看中消費券商機。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

有網民昨日在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」分享相片，指在荃灣楊屋道街市見到有魚檔出售海黃花魚，標價每條6000元。相中可見，至少4至5條黃花魚被放於發泡膠箱展示，箱內有大量冰粒用以保鮮，價錢牌未有標明黃花魚的重量或每斤售價，僅寫上「本灣海黃花」作招徠。

相片引來不少愛魚的網民討論，不少人直言「食唔起」天價貴魚，「太離地，不過總有人買，愈貴愈要買」、「6千我訂嚿拖羅返嚟食好過啦」、「其實可以寫$60000當打卡位」、「$6000可以喺酒家食一圍好豐富嘅菜，一家人開開心心食一餐，仲可以飲飽食醉」。亦有人質疑魚檔看中消費券的商機，「出咗消費券都唔夠錢買」、「消費券派$2000，一條都買唔起」。

相中可見，至少4至5條黃花魚被放於發泡膠箱展示，箱內有大量冰粒用以保鮮，價錢牌未有標明黃花魚的重量或每斤售價，僅寫上「本灣海黃花」作招徠。（fb「荃灣人」圖片）

香港海鮮聯合總會主席李彩華今年初接受《香港01》訪問時表示，野生黃花魚在十多年前一度絕迹，自千禧年開始設有休漁期後，才再出現牠的蹤迹，但數量不多，大條數斤以上更為罕見。他又說，大部份大條黃花魚都會運去內地，因上海红燒黄魚正是上海菜館的主打菜，所以將價格抬到很高，最高峰可賣到5000至6000元一斤，惟現在因疫情關係或影響運送至內地的過程，部份需留在本港銷售，故黃花魚的「天價」不無道理。