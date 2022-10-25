與女友同居　伯母狂塞傢俬電器雜物　港男呻：當我屋企係迷你倉？

香港地方狹窄，與另一半搬出來住就是為了有更多空間，但有時卻事與願違。有港男近日討論區發帖狂呻，指自己最近與女友搬出來住，而女友阿媽似乎很擔心他們不夠傢俱，於是便狂送了焗爐、櫃、電視機枱，甚至梳化都塞給他們。但樓主就認為這些都是女友阿媽「喺屋企好少用……但又唔想扔嘅嘢野」，於是才放到他們家中，有需要時就來取用，用完又塞回來，令他煩惱不已。帖文引起熱議，有網民勸樓主不要與老人家計較，但也有人認為樓主應該拒絕，以免對方得寸進尺。



網民近日討論區發帖，指自己最近與女友搬出來住，而女友阿媽似乎很擔心他們不夠傢俱，於是便送了焗爐、櫃、電視機枱，甚至梳化給他們。（《公屋‧居屋‧私樓》影片截圖）

該男生以「女朋友阿媽當咗我屋企係迷你倉？」為題於討論區上發文，指自己剛與女友搬出來住，所以家中沒有太多傢俬，而女友阿媽似乎很為此擔心，「佢畀左好多傢俬過嚟」。樓主形容「一開始好似好好人咁，話佢有啲咩鄙傢俬可以借住畀我地用」，相關傢俬風格與樓主他們所想的有點出入，但仍願意接受。

樓主提到，後來他們買了梳發，女友阿媽看見即表示：「你哋張沙發咁鬼細，點坐呀？我借屋企嗰張畀你啦！」然而，該張梳化雖然夠大，卻是木製的，「坐得一啲都唔舒服」。樓主續指，女友阿媽其後更自行叫送貨公司將風扇、焗爐等家電送到他們家中，有次對方表示要用焗爐，「佢就話要上嚟搬個焗爐返去用一陣，遲啲再放番上嚟」，種種行逕令樓主大感無奈。

樓主認為女友阿媽實際上很少用到該批傢俱，「因為嫌阻住佢地方，所以就將佢唔太用又唔想扔嘅嘢放晒喺我地屋企先」。（《燦爛的外母》劇照）

樓主不禁認為是女友阿媽實際上很少用到這些傢俱，「因為嫌阻住佢地方，所以就將佢唔太用又唔想扔嘅嘢放晒喺我哋屋企先」。樓主更大呻：「佢（女友阿媽）口講得好聽話借畀你用，但實際就係當咗我屋企係迷你倉！」

帖文引發熱議，有人認為這是「老人家一番好意」、「同老人家有咩好計」。亦有網民認為樓主應該拒絕，以免對方得寸進尺，指「遲啲老人家可能會話放咗層樓，搬埋同你哋一齊住」。另有網民獻計，建議樓主扮分手或鬧交，「送返啲嘢俾佢，然後玩復合」，又或者是由女朋友出面拒絕再接收雜物。