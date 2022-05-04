新郎向女方家長敬茶　突見「仙女級外母」當場驚呆　網民：真羡慕

早年社會認為女性越早結婚越好，有些人甚至中學一畢業就步入婚姻，不過隨著時代變遷，晚婚已是現代社會的普遍現象。大陸近日一名新郎在下跪敬酒女方家長時，被外母年輕的美貌嚇到，敬茶時忍不住笑了出來，該段影片也讓「最美外母」在網上引起熱議，眾人直呼「新郎太幸福。」



根據《網易新聞》報道，大陸山東的一個村子，一對情侶因為學業成績太差，高中畢業就被家裡催婚，小情侶就在雙方家庭主持下訂婚了，婚禮中有一段跪拜雙方父母及敬茶的儀式，當新郎官看到新娘母親年輕的美貌時，嚇了一跳，原來外母只有32歲，讓新郎在跪下去的瞬間，止不住笑意，笑出聲來，而一旁的新娘及賓客們見狀也笑翻。

一見外母仙氣美貌嚇一跳 點擊放大瀏覽▼▼▼

+ 17

影片在陸網上引起熱議，許多網友和新郎一樣讚嘆著這位年輕貌美的外母，而一旁的丈人年紀看起來頂多也40幾，後來才得知，這位外母因為家境較為貧困，小小年紀就出嫁了，家裡的開銷還需要支付弟弟們的學費，所以早婚的她，在年輕時便生下了孩子。

有許多網友紛紛留言，「自己都30幾歲了都沒有對象，人家外母32歲就快當外婆了」、「外母年輕才好，沒有教育上的時代隔閡」、「這樣跟外母相處才融洽」、「誰不想有個漂亮又通情達理的外母，新郎很幸福呢，真羨慕」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】