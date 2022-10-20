殘廁門鎖失靈　港爸懶理有人堅持開門　1句「小朋友急」惹怒網民

這名港爸橫行霸道，教壞小朋友！有網民於網上發文公審自私家長行為，指出日前於銅鑼灣1商場殘廁門口遇到有名傷殘人士稱殘廁智能門鎖壞掉，一直顯示「空閒中」，於是拜託她幫忙看門。惟之後遇到一家4口，身材壯健的爸爸懶理她提醒殘廁內有人，堅持開門，指出「小朋友急」，結果傷殘人士仍在如廁時，廁所門就被打開，場面十分尷尬。該名港爸不滿被指不聽提醒，惱羞成怒大罵「係寫住冇人！小朋友要去呀！」，最後該對家長發現殘廁門鎖真的壞掉，才只好各自帶子女去男女廁。



有網民於網上發文公審自私家長的行為，指出日前目擊有名港爸懶理殘廁內有人使用中，堅持開門，大條道理指「小朋友急」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名網民投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」表示，日前在商場殘廁門口遇到1名很急的傷殘人士稱智能門鎖壞掉，可以關門卻鎖不到，一直顯示「空閒中」，只要有人一揮手就會開門，所以拜託她幫忙看門。未幾，有一家4口前來廁所，其中1人揮手想掃開門，她立即提醒「入面有人」，此時「個好大隻嘅阿爸立即兇我」，完全不理會她伸手再掃，堅持稱「小朋友急，嗰度寫住冇人」，結果傷殘人士仍在如廁時，廁所門就被打開，場面十分尷尬。

她說了句「我都話咗入面有人，唉」，該名港爸卻完全不覺得自己有錯，大聲怒斥「所以我而家咪企喺度囉，我點知入面有人呀，小朋友急呀！你而家講咩呀？你想點呀？我點知你呀，係寫住冇人，小朋友要去呀！」。她立即不滿回懟「小朋友急，你哋可以帶去廁所，根本冇人排隊！同咗你講入面有人，你仲特登開人哋道門，人哋有幾尷尬你又知唔知？」。

投稿者指出，殘廁智能門鎖壞掉，一直顯示「空閒中」。（Unsplash圖片）

她續說，該名傷殘人士隨後開門出來，她說了聲「唔好意思」，對方很快就離開。之後，該名媽媽帶着女兒進殘廁，爸爸「全程兇神惡煞」，發現鎖不到門後，只好各自帶子女去男女廁。她指出，爸爸聲稱子女很急，卻花了約6、7分鐘爭論，她不禁嘲諷道「原來小朋友都忍到嘅，勁呀！」。

有網民揶揄，「腦殘都係傷殘嘅一種，盡量唔好歧視佢哋啦！」。不少人批評該對家長，「真係影衰晒啲父母，小朋友急又如何？咪順便教下佢哋急要早啲出聲和忍耐囉，而且殘厠本身就係畀傷殘人士用，唔係畀佢哋用，小朋友行得走得，做乜要咁做？仲要夾硬開人度門，真係冇教養」、「教壞小朋友，以後啲小朋友以為惡就咩都得」、「而家好多做咗老竇老母嘅港孩，佢哋好鍾意用自己仔女做藉口嚟掩蓋自己嘅無家教」、「有啲人有小朋友或大肚就好似大晒咁，全世界都要讓佢」。