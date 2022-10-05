移民英國辛酸！港爸為7歲女整愛心午餐飯盒　食飯糰被同學當異類

各國也有不同的文化差異，移民需要花時間融入當地。有名全家移民英國的港爸於網上發文分享為7歲女兒準備上學午餐飯盒卻遇上挫敗的經歷，女兒哭訴不想帶飯糰和炒麵，因其他同學都是吃蛋糕、餅乾和薯片，女兒於學校被當成異類，他不知如何幫女兒。不少網民留言安慰他已做得好好，「爸爸辛苦了，欣賞您一直以來的用心，您都係為咗小朋友嘅健康着想」，建議「畀佢食school lunch（學校飯盒）又食下您整嘅愛心餐囉，咁樣就一舉兩得」。



有名全家移民英國的港爸於網上發文分享為7歲女兒準備上學午餐飯盒卻遇上挫敗的經歷，女兒哭訴不想帶飯糰和炒麵，因於同學間被當成異類。（「Gary Sir」fb圖片）

該名港爸於fb群組「食在英國 超市好物／飲食情報分享區」發文表示，日前晚上睡覺時，女兒哭着說出上學的感受，稱不想帶飯糰和炒麵當午餐，因其他同學都是吃蛋糕、餅乾和薯片，「我吃這些的時候都冇人同我一齊食，他們覺得我好奇怪，冇人同我玩，我自己行嚟行去」。

樓主指出，一直覺得自己每天準備的是最好的午餐，沒料到「現實和理想總會有落差」，他感到有點失落，聽到女兒的話也差點想哭出來，「我不知道怎樣可以幫助她，我不知道如何是好」，只能與女兒一起祈禱，又說決定這段時間暫停為女兒準備午餐盒。樓主其後補充，翌日送女兒上學時，一起相討了融入同學之間的方法，他提議買些小包裝的小熊軟糖請同學吃。

該名移英港爸不時於facebook分享為一對子女準備午餐飯盒的照片。（「Gary Sir」fb圖片）

帖文引起熱議，有網民表示，「呢度啲人lunch（午餐）都係食sandwiches（三文治）+snacks（零食），而且lunch時間好短，啲同學咬幾啖就出去玩，如果你女用晒時間食就冇得同同學玩，都會影響佢係學校融入」，有人提醒稱，「小心小朋友有food allergy（食物敏感），學校唔建議小朋友分享食物」。有網民建議，「替她帶三文治薯片吧，外國媽咪也會畀一些芝士的，夠營養的，放心」、「順應民意，又轉下款囉，間中整意粉，擺下水果、青瓜、薯片，開心下」。

有網民則認為，「其實我覺得問題嘅癥結唔係你個飯，而係你個囡覺得冇人同佢玩唔開心所以先喊，如果情況持續都係咁，建議可以同學校反映，老師會提供適當的協助，我都係過來人，加油」、「其實同飯盒無關，女女借呢個原因想同你分享佢喺學校嘅孤單，試下鼓勵佢主動一點同人say hi，問同學一句can we make friend（我們可以做朋友嗎？）就足夠，通常小學的小朋友聽到都會答sure（好）」。