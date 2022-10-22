萬聖節6歲兒帶糖請同學食　港媽遭家長點名「教壞我個女」掀熱議

點名批評別人還算是好榜樣嗎？有港媽發文大呻，6歲兒子因萬聖節帶了糖果回校和同學分享，回家時滿心歡喜說請了同學仔吃糖，殊不知翌日她在全班家長群組被1名同學的家長「點名」責罵，「tag我話唔該唔好請佢個女食零食」，稱女兒從未吃零食，指責兒子「教壞佢個女」。網民一致批評對方是「怪獸家長」、「好冇禮貌」，港媽更透露兒子得悉事件後，反問：「係咪唔應該同其他同學share呀？」



萬聖節將至，樓主稱兒子要求買糖回校和同學分享。（示意圖／資料圖片）

樓主在香港討論區發文大呻，由於快將萬聖節，兒子特意拿了10多粒糖回校，放學回家更開心分享自己請了同學仔吃糖。殊不知，翌日她被其中1名同學的家長「公審」，在一個有齊全班同學家長的群組，「tag我話唔該唔好請佢個女食零食，佢個女咁大個都未食過零食，唔好教壞佢個女」。

她大呻兒子一番好意請同學仔吃糖，女同學和兒子年紀相若，都是6歲左右，「冇諗到而家會有啲家長唔會畀小朋友食零食…」，現在怕兒子知道事件後會不開心，始終兒子用意只是和同學分享。

對方家長說從不讓女兒吃零食，批評樓主的兒子「教壞佢個女」。（示意圖／資料圖片）

事件引來網民嘩然，「咁大個都未食過零食？陰公」、「怪獸媽咪」，更多是批評「個家長又好冇禮貌」、「過度保護」，將零食說到毒品一樣，亦不應直接指責別人，在家長群組口出惡言，「只要教導女兒拒絕即可」。有同為家長的網民指，自己也不喜歡別人請糖給孩子吃，但絕不會直接批評對方家長，而是回家教小朋友不應拿同學的糖，「講聲多謝就可以」。

樓主後來回覆稱，擔心之後見到該家長會很尷尬，她有考慮過買曲奇、堅果，但擔心有小朋友有食物敏感問題。她明白有家長會禁止小孩吃部分食物，有朋友禁止兒子吃即食麵，「去到差唔多10歲先第一次食茶記即食麵」，另有朋友禁止小朋友吃薯片同飲凍飲，自己也不想推卸責任，「但佢個女明知自己唔食得零食，佢都可以唔收啫」、「收完又要第二日話我個仔教壞佢」。

樓主稱兒子已知悉事件，只能教他要問清潔才送糖給別人。（示意圖／資料圖片）

她後來和兒子提起事件，被兒子反問「係咪唔應該同其他同學share呀？」，頓時覺得難以解釋，「唯有就係叫佢問清楚人哋食唔食得先畀人囉，唔想搞到阿仔好自私」，希望不會影響兒子和同學間的感情。有家長網民安慰道，小事愈講得多兒子愈深刻，「以後就唔好再提返起，讓時間沖淡一切，大過咗佢自然會明白」。

（香港討論區）