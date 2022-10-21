女途人橫過單車徑　單車友停唔切撞倒受傷　PO片公審反被批抵死

除了過馬路，經過行人路與單車徑的交匯處都要格外小心！有單車友在社交平台上載一段短片，顯示他在沙田第一城港鐵站外的單車徑上行駛時，突然有女途人橫過單車徑，因而不小心與單車相撞，令他手腳擦傷，不禁在帖文中批評「估唔到你都係唔望就衝出嚟」。但網民看完影片都不予同情，指出女途人經行人過路處橫過單車徑並無不妥，反而騎單車者駛過該處時需減慢車速及注意行人，揶揄他圍爐失敗，「自己貼罪證上網咁勇呀」。



從影片可見，1名中長髮女子正橫過單車徑上的黃色範圍，即行人過路處與單車徑交匯處。（影片截圖）

該名男網民在facebook群組「沙田之友」上載相關事發片段及傷勢圖，只見1名中長髮女子正橫過單車徑上的黃色範圍，即行人過路處與單車徑交匯處，單車手收掣不及停下來，因而與該名女子相撞。片段顯示女子似乎未有被撞倒地上，只是稍後踏後數步，片主則倒地致手腳擦傷。

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雖然片主在帖文中聲稱自己已減慢車速，惟不少網民仍批評他駕駛態度有問題，指出騎單車者在黃色區域需以行人優先為原則，「睇條片隔咁遠已經見到有個人行出嚟，你都仲唔停」、「同揸車一樣，綠燈車可以照行，有人衝出嚟都係要停」、「去到啲有行人過路位放慢少少腳步，唔洗死嘅」、「佢唔望你唔響鈴提佢 」，笑言樓主自己提供「罪證」被公審，「樓主你輸九成仲擺上網」。

不過亦有網民認為片中女子都有責任，「我明知行人過路處應該要讓畀我行嘅，但都會望清楚冇車先行，唔會人車爭路」、「多個行人都係唔帶眼」。