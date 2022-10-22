幫對了！女生稱父患病求網民借錢　善心女捐10元　4個月後有驚喜

幫到人開心，幫對人更加開心！內地有女子在網上發文，稱今年6月時看到有女生因父親患病而向網民請求借錢，報稱日後會歸還，她隨手就捐了10元人民幣（約11港元），也不求對方還錢。日前她突然收到一筆10元款項，竟是該名女生的還款加道謝，「感謝您曾經的幫助，現在我爸爸已在康復醫院」，隨後有不少網民稱同樣收到該女生的還款。網民感動稱「是溫暖的人遇到溫暖的人」，善心女子接受內媒訪問時，坦言早已忘記那10元，但看到女生給她的備註實在太高興，「感覺自己幫對了人」。



女生今年6月隨手捐了10元，未料4個月後收到還款加道謝。（示意圖／資料圖片）

網上籌款不一定是騙案，內媒報道，浙江杭州有名楊姓女子稱，今年6月時在網上看到有女生因父親生病向網民求助，她隨手捐了10元人民幣。事隔4個月，她竟收到還款及道謝，備註中寫道：「感謝您曾經的幫助，現在我爸爸已在康復醫院，無以為報，希望您把愛心繼續傳遞，願您一生平安。」不少網民同樣稱曾捐款給該女生，已經收到還款。

楊女接受內媒訪問，坦言記不清6月發生的事，日前一早打開支付寶，看到有筆10元款項，看備註才想起事件。她當時在網上看到該女生的求助帖文，內容提到父親生病，希望向大家借錢，又承諾將來會慢慢還，因為文字很懇切，她隨手就捐了10元，後來已忘了。事隔4個月，她已找不回當時帖文。

女生今年6月隨手捐了10元，事後很快忘了。（微博影片截圖）

楊女稱自己過往不時向類似的求助帖捐款，「就隨手轉了個早飯錢而已，後面就沒有再關注了」，沒想到有一天會收到還款，又見到不少網民說收到還款，真的很驚訝，「她肯定是位非常溫暖的人，我以後再遇到這樣的事情，無論多少都會出一全力，萬一幫對人了呢」。涉及數目雖少，但一捐一還暖在心頭，「我好開心，感覺自己幫對了人」。

事件感動許多網民，大讚是「好人有好報，兩位都是」、「愛有回應真好」、「都是真誠的人」，又指女生能還款，證明屋企及父親都度過了困難期。有留言稱也向這些求助帖捐過錢，但從沒收到一個回覆，「我也從不沒放在心上，捐出去的那一刻是快樂的，發自內心的善意就足矣」。

（綜合）