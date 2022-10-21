《蝙蝠俠﹕黑夜之神》戶外放映取消　曾來港取景　經典之作8件事

《蝙蝠俠：黑夜之神》（內地譯：《蝙蝠俠：黑暗騎士》）原定下周四（27日）晚在中環海濱露天公映，但《彭博》報道，通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處禁止相關放映。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在記者會指出，有關決定帖局方作出，強調本港有既定機制以處理電影在某個時間放映是否合適。《蝙蝠俠：黑夜之神》被籲為歷來最佳蝙蝠俠電影及超級英雄電影之一，載譽無數，以下8件事成就了這部經典電影，網民一定要知！



《蝙蝠俠：黑夜之神》被禁止在中環海濱露天公映，事件引起網民熱議。（電影海報）

《蝙蝠俠：黑夜之神》被禁止在中環海濱露天公映，事件引起網民熱議，該片是荷里活大導演基斯杜化路蘭的作品，當年備受好評，被譽為是其中一部最好的超級英雄電影，在第81屆奧斯卡金像獎上有8個提名，收穫2獎，其中飾演「小丑」一角的希夫烈格（Heath Ledger）獲得最佳男配角，被不少影迷視作演得最好的小丑。

《蝙蝠俠—黑夜之神》導演基斯杜化路蘭曾與基斯頓比爾登上國際金融中心。（IMDb 圖片）

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關於《蝙蝠俠：黑夜之神》的8件事：

1.曾經在香港取景，2007年《蝙蝠俠：黑夜之神》團隊來港進行1星期拍攝工作，男主角基斯頓比爾現身中環擺花街取景，當時更有市民專程到中環想觀看蝙蝠俠及蝙蝠車。

2.在第81屆奧斯卡金像獎收穫8項提名，最後奪得最佳男配角以及最佳音效剪接2項大獎。

3.最經典小丑，不少影迷視希夫烈格（Heath Ledger）所飾演的小丑是歷來最佳，除了奧斯卡最佳男配角、還奪得第66屆金球獎最佳電影男配角，可惜他拍攝電影後離世。

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4.位列香港最高電影票房第49位，本港票房勁收$58,524,393。

5.全球首部票房過10億美元的蝙蝠俠電影。

6.荷里活名導基斯杜化路蘭第一套破10億美元票房的電影。

7.2008年全球最高票房電影。

8.2020年，因為「文化上、歷史上、美學上」等重要價值，被選為美國國家電影保護局典藏。

（綜合）