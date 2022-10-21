直擊淘寶集運暴力卸貨　屯門送貨員怒拋大包裹　街坊：啲嘢爛晒

網購成為很多人的生活習慣，但如果購買易碎物品，風險就更加高。有屯門街坊拍到某集運公司的送貨人員日前卸貨時，將大大小小的包裹由貨車拋到地上，令人擔心該批貨物會被打碎或破損。網民看完影片都感嘩然，直言終於明白「點解啲嘢會爛晒」，並指不會再選用該集運公司的服務，但亦有人認為這情況相當普遍。



1部貨車停泊在屯門藍地大街，與行人路相距1條行車線，有送貨人員站在夾板上將貨車內的包裹取出，再大力拋到行人路邊。（FB「淘寶開心share」影片截圖）

該網民在本周一（17日）於facebook群組「淘寶開心share」上載有關片段，拍攝時間正是早上6時半，只見有1部貨車停泊在屯門藍地大街，與行人路相距1條行車線，有送貨人員站在夾板上將貨車內的包裹取出，無論大小，都大力拋到行人路邊，有另1名職員則將包裹撿回到商店內。片主表示，早已留意到這個情況，「佢哋每次都係咁，木箱都照丟」，故特意查問是哪間集運公司，希望能避開。

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片段令網民大感震驚，「呢啲咁嘅做嘢態度，應全行封殺」、「太唔專業了」，又指不敢再使用該集公司，亦有人笑言如果包裹夠重就不會怕被掉，「下次淘張梳化落嚟，睇佢點扔」、「集體淘啞鈴畀佢丟」。不過有網民則認為樓主大驚小怪，「大陸啲速遞都係同你咁掟，其實唔驚得咁多」、「做人唔好太天真，就算邊間貴嘅運輸都一樣係咁掉」，亦有人指賣家包裝得好與否都有責任，而且淘寶發貨路程較遠，「總之太貴又易碎不會淘」。

《香港01》就事件正向涉事集運公司查詢。