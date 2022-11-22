買二手衫遭友嘲「手頭緊」　女生力撐：買新衫都唔知幾多人試着過

買二手衫，是環保還是窮？近日有女生發文指自己有買二手衫的習慣，但朋友卻認為買回來的二手衫不知衛生情況，嘲諷道：「你最近係唔係手頭緊呀？」，更取笑買二手衫不如到舊衣回收站拿便好。但女生堅持沒問題，除了環保更可慳錢，又指就算買新衫，也不能保證沒有被穿着。



女生稱有買二手衫的習慣，但朋友卻認為買回來的二手衫不知衛生情況。（《閨蜜》劇照）

該女生在香港討論區以「有幾多人鍾意買二手衫？」為題發帖，指女人最喜歡買衫，買到衣櫃放不下都要繼續買，很多衣服只穿過一兩次，還是很新淨，所以通常會賣出去，然後拿錢再買新衫。

樓主坦言賣衫的時候會見到其他賣家的衣服，只要看中便會買，但朋友都不理解為什麼要花錢買舊衫，認為二手衫不知是否乾淨衛生，更擔憂穿上身會敏感，更嘲她︰「你最近係唔係手頭緊？做咩買二手衫？」或「買二手衫不如去舊衣回收站執幾件算」。

樓主的朋友質疑二手衫不知是否乾淨衛生，又嘲諷她是否「手頭緊」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

女生指她買的二手衫跟新的沒差多少，又可以支持環保，不知問題在哪？又認為不一定因為窮才買二手衫，因買回去都會洗完再穿，根本不用怕污糟，更直言就算買新衫，都不知有多少人曾經試穿過。

帖文惹來網民熱烈討論，不少人都認為二手衫的確不太衛生，「你接受到咪得，我始終覺得別人穿完很污糟」、「核突」、「連二手書我都覺得污糟，何況着上身？」、「二手名牌袋會買」、「我家中幾姊妹不會買二手衫，不過會互相穿大家的衫，自家姐妹就無所謂」。

女生認為就算出去買新衫，都不知有多少人曾經試穿，更何況買回家都會洗完再穿，根本不用怕污糟。（《Girlboss》劇照）

有人則認為買二手衫不是問題，但前題是沒有穿過，「我會買救世軍二手衫，其實很多未有人穿過或者是貨辦，只是有人買過就當二手」、「如果未着過的二手新衫都可以，環保些」；亦有人稱「外國很多人都會買二手衫，又不是內衣，無問題」。不過，有人卻提出另一重點，「（買二手衫）為名牌還是為着得靚？」。