買$100二手梳化查問尺寸　被賣家3個字寸爆回覆　港男神應對獲讚

愈來愈多人透過網上二手拍賣平台出售個人物品，有港男近日卻遇到1名「寸爆」賣家，他本想購買1張標值100元的小型二手梳化，便向賣家查問尺寸，沒料對方竟回答一句「自己估」，令他非常無奈，決定作出更火辣言論反擊。



該港男對1張標價100元的二手「細梳化」有興趣，惟放售帖文只寫明為兩座布料梳化，並沒有提及尺寸等詳細資料。（Facebook群組圖片）

港男在facebook群組發帖，上載多張二手拍賣平台Carousell的截圖，「而家連賣家都跳跳地」，他早前對1張標價100元的二手「細梳化」有興趣，惟放售帖文只寫明為兩座布料梳化，並沒有提及尺寸等詳細資料，他唯有私訊聯絡賣家查問，看看家中是否適合擺放。

沒料數小時後，賣家竟回覆3個字—「自己估」，令人傻眼，港男則以精警一句追問「估中咗係咪可以免費」，但賣家再度惡言相向，「估中都唔係免費，不過畀乞兒就免費 你係咪？」、「你係一陣後自取呀」、「傻X」。港男最終亦不甘弱，揶揄道「唔洗喇，留返俾你啲孫啦，佢地將來都有個竇乞食」。他在帖文還補充道「我最唔啱係冇扮乞衣問佢攞地址先」。

買賣對話引來網民爆笑，「見到『自己估』嗰句笑到仆X」、「啲人愈嚟愈癲」、「就嚟變咗白卡APP」、「而家啲人壓力真係好大」，笑言「賣之前要人估，當咗嗰舊嘢盲盒同褔袋咩？」；亦有人嘗試拆解賣家的想法，「可能佢覺得賣咁平，所以唔想度尺寸」；有網民則大讚樓主應對得好，「買家接得好正」、「樓主好貼心為埋佢個孫着想」。