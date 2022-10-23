外甥來家裏玩突然無聲　竟將花生糖丟入喇叭內　崩潰求救真相是…

小孩除了是模型剋星，原來還有喇叭？有台灣網民在facebook群組發帖，稱外甥來家裏玩時突然沒動靜，驚覺孩子竟將糖果和花生丟入藍芽喇叭內部，急問網民應如何處理。照片令網民爆笑，稱「加水讓它浮起來」，又提出一些認真辦法。不過，有網民發現同一張照片及類似文字曾在小紅書上出現，批評樓主「除非小紅書那篇是他姐姐發的，不然就是盜圖蹭流量」。翻查網上資料，原圖是湖南1名女網民上傳至小紅書，她最後還交代了處理方法。



有台灣網民稱外甥將花生和糖果放入其藍芽喇叭。（fb群組「爆廢公社」圖片）

樓主在fb群組「爆廢公社」發文，稱姐姐小孩來到家中突然沒動靜，「一定偷作怪」，一看驚覺「死小孩把糖果和花生糖丟進我的哈慢卡頓（Harman Kardon）」。照片所見，藍芽喇叭水母型外殼中間有個孔洞，可以投東西入喇叭琉璃罩內部，「求助廢友怎麼拿出來」。

帖文令網民爆笑，要求他播放音樂「想看糖果在裏面跳舞」、「比較想知道小孩的下場」，又稱「加水讓它浮起來你覺得怎麼樣？」、「丟隻倉鼠進去」。有網民認真教路，可用厚紙或者薄膠片，「前端放入的部份剪成平均1公分的條狀（像章魚腳），條與條之間用雙面膠黏一張對半折的紙片，完成後將其捲起，放入管狀後會開成傘狀形成一個漏斗，這時再將機器倒過來，糖果就一次全部掉下來」，還貼心寫圖說明。

另有網民指，可以用吸塵器接軟管慢慢吸，但有留言稱維修過這款喇叭很多次，「裡面是密封的，吸塵器管子即使進去，但並沒有空氣可以進入內部對流，吸塵器只會像吸在手掌一樣瘋狂運轉」。

過去亦曾有網民遇上類似情況，有小石或食物卡入該款喇叭內。有眼利網民發現，同一張照片曾在小紅書上出現，估計樓主只是轉載他人圖片，「ㄧ張A4紙+2分鐘。A4紙捲起來插進裏面，慢慢倒出來，別問我為什麼知道，因為同張照片跟解決方法 我剛好有在小紅書裏滑到」。

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翻查資料，10月2日，湖南1名網民將同一張照片上傳到小紅書，原帖內文是「孩子沒動靜，一定在作妖，娃把花生粒和糖丟到音響了，咋拿出來啊」，不少網民當時疑問如果她播音樂，花生糖果會否在喇叭內跳動，但她實測發現並不會。後來她真的用紙捲成管狀插入孔內，反轉喇叭將糖和花生慢慢倒出來。

（綜合）