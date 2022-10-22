戶口存款一夜幾清零只剩$50　存戶聽原因崩潰：錢放銀行也不安心…

放在銀行的存款竟然一夜之間消失？有台灣網民在網上發文，指其銀行戶口的錢突然由6.7萬新台幣（約1.6萬港元）變成200新台幣（約50港元），向銀行查詢時沒想到職員回覆令他超傻眼，因為他的錢被儲值到某電子支付卡，但他從來沒使用過該電子支付卡。樓主再問支付卡公司有否補救方法，獲覆指建議他報警。



有台灣民眾在網上發文，指其銀行戶口的錢突然由6.7萬新台幣（約1.6萬港元）變成200新台幣（約50港元）。（示意圖／gettyimages）

該網民在「爆料公社」發文表示，事發9月1日晚上7時多，他起床發現戶口存款突然從6.7萬新台幣（約1.6萬港元）變成200新台幣（約50港元），即時致電銀行凍結帳戶及查詢錢的流向。他引述銀行職員說其戶口的錢已儲值至某電子支付卡，令樓主相當震驚傻眼，「我從來沒使用過（該電子支付卡），我詢問銀行，我並沒有使用怎麼會自動儲值，他們回答不知道，請我先去報警及（向支付卡公司）查詢」。

樓主於是報警並向支付卡公司查詢，對方稱確實有其申請資訊，「當下整個無言到爆，也請他們先暫停使用此帳戶，但裏面也只剩下2塊錢。

樓之後看支付卡轉錢紀錄，發現「轉了很多筆錢進去，馬上又轉出」，而且不只自己，還有其他人的錢，他卻沒收到任何出入帳通知，於是質問客服，「錢那麼大金額這樣一直轉進來又轉出去，難道你們都不會覺得奇怪嗎？」惟他引述客服回覆「你這金額算小的，還有很多金額更大的」，令他憤怒無言，再問有否補救方法，對方也說只能報警，感嘆「看來銀行裏放錢也不能安心啊！就像踢皮球一樣被丟來丟去……」。

事件於台灣引起熱議，有媒體向相關支付卡公司查詢，對方說不方便回應，「要詢問總公司」，銀行方面則未有回覆。不過也有網民質疑事件真偽。