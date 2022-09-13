校園性侵｜精英學生易成受害者原因是這樣　家長留意10點保護子女

文：呂秋遠 台灣律師

許多人喜歡把孩子送進資優班、體育班，以為這就是孩子未來的保證。但是，這種班級，往往也是最封閉的環境。我以前就讀的體育班，甚至教室安排是跟其他班級分開的，創造出與其他「一般生」隔離的環境，我們就是「天之驕子」，跟「那些人」不一樣，必須努力在成績與運動上。每天的課程安排，不會按照課表進行，工藝、家政、童軍、體育課程，名存實亡，由國文、數學、英文老師取代。從早上7點到晚上9點，就是考試、上課、體罰。

為了第一志願、為了全國比賽冠軍。

這種封閉的環境，如果主事者心術不正，就很容易走上類似邪教的道路。教主可以讓某些學生得天獨厚，但是也可以讓某些學生痛不欲生。而且，被虐待的學生還投訴無門，因為這個班級、團體，是很多人擠破頭都進不來的，你抱怨、你不爽，那你走，很多人可是很想要遞補進來。所以，被老師誇獎，就覺得自己是天選之人，被老師責罵，或許就會覺得天要塌下來，當然，更不敢跟家長說。因為家長花了這麼多心力讓你進來這個班級，一定是你爛，老師才會處罰你。老師對你好，不見得是你好，但應該是八輩子修來的福氣，我們要珍惜。

許多性侵害案，就是這麼發生的。



有些性侵害案件，是殺人不見血的情況，例如利用權勢。這種利用權勢，通常是在學校裡，老師利用對學生的掌控權，讓學生跟老師發生性關係，還可以包裝成談戀愛的模式。（《無聲》劇照）

想像中的性侵害案件，可能是用強暴、脅迫等等方式，讓被害人非自願的發生性行為，但是有些性侵害案件，是殺人不見血的情況，例如利用權勢。這種利用權勢，通常是在學校裡，老師利用對學生的掌控權，讓學生跟老師發生性關係，還可以包裝成談戀愛的模式。因為不可以讓師母知道，所以要保持隱密，不可以告訴家長、同學。不配合的女孩，就會在這個封閉隱密的環境裡，被打入18層地獄，往後被排擠、霸凌。

在這麼多的諮詢裡，經常有被老師、家長性侵害的網友，詢問還能不能提告。這些「故事」，可能都發生在20、30年前，早已事過境遷，但是夢魘一直存在，而且她得用一生來處罰、或治療她的童年？她會有罪惡感，是不是我勾引老師？她會有憤怒，因為她覺得自己被欺騙。她可能不再相信親近的人，也無法跟人親近，因為她認為這些人不懷好意。她被社會上某些偏差的價值觀影響，覺得自己不再乾淨，是有缺陷的人。那麼，現在能不能提告呢？

當然可以。但是多數情況，提告以後，檢察官是不能起訴的。因為追訴期。

在民國90年以前，性侵害案件是告訴乃論，告訴期間只有6個月。所以，如果在90年以前發生，6個月內就要提告。如果，發生在90年以後，95年7月之前，因為已經改成非告訴乃論，追訴期是10年。95年7月以後，增加為20年。

所以，一個女孩，在89年（2000年）被傷害，6個月內就要提告。在90年1月1日起，到95年6月以前被傷害，必須在被害時間10年內追訴。在95年7月以後被傷害，必須在被害時間20年內進行追訴。可是，大部分的悲劇，其實都沒辦法在第一時間發生的時候提告。為什麼？

呂秋遠認為即使過了追朔期，仍建議受害人提告，好讓嫌犯可以出來面對他的犯行。或者，讓其他人知道他曾經做過什麼。（《無聲》劇照）

因為不知道該怎麼辦。被害人會反覆的懷疑自己，覺得他是好人，覺得自己很糟糕。

「被罵的時候，他是為我好，避免師母知道，會告我通姦罪（才除罪化沒多久），是我不懂事，才會惹老師生氣。我要討好他，才能在班上活下來，看看那些不聽話的人下場都不好。老師是愛我的，因為不配合的學生，都會被他斥責、處罰，但是他對我百般疼愛，還會帶我去吃飯。一定是我誘惑他，我很爛，怎麼可以勾引老師？這是不對的嗎？我不敢跟爸媽說，因為爸媽一定會罵我，也不會相信我。我如果被趕出這個班，該怎麼辦？我會不會考不上好高中、好大學，以後就人生沒救了？」

越貼心、越努力的孩子，越容易變成受害人。接著，她就得要用一生，持續不斷的洗刷自己的罪惡感、無力感、悲傷感、不信任感。

有些近親性侵害，或是老師性侵害的案件，明知道很難起訴，可能是欠缺證據，可能是已經過了追訴期，我還是會建議她提告。原因是，我希望這個嫌犯可以出來面對他的犯行。或者，讓其他人知道他曾經做過什麼。或許司法沒辦法還我們公道，但至少要讓他或者他的家人知道，他曾經是這樣的人，留下一段記錄，我至少曾經努力過，為15歲的我，爭取過了什麼。

為免子女成為性侵者的獵物，家長應留意以下10項關注點。（《無聲》劇照）

如果，你現在是家長，請你可以注意這幾件事：

1.別讓孩子的學習環境，進入一種封閉的體系裡。封閉的體系，容易讓孩子變成邪教的信徒。

2.成績好，是沒有用的，他的人生毀了，你怎麼也賠不起。

3.不要老是想著要讓孩子不要輸在起跑點上，孩子的起跑點就是你。

4.要讓孩子知道，無論做了什麼，家裡都會是你的最後支撐。別老是說，你要是成績不好，你以後就去做工，我不會理你的。況且，水電工很賺錢好嗎？

5.如果發現孩子有異狀，請不要單純覺得就是青春期。你的時間花在哪裡，成果就在哪裡。所以，你不關心孩子，就是別人來關心她。

6.關心孩子，是從出生開始就要做的事情，不是偶然想到才做，又埋怨孩子不願意理你。如果沒有這種覺悟，不要輕易生孩子。

7.老師對孩子有超乎常人的關心，例如接送小孩上課、個別輔導不收費用，請好好跟老師聊聊，問他為什麼他不去拯救地球？

8.不要以為資優班就是未來保證，通常只會要孩子唸書的家長，就是根本不知道自己孩子天賦的家長。許多孩子就是不適合唸書，但是他會是很成功的不唸書人士。成績好的回母校教書，成績不好的回母校捐錢，你要選哪一種？

9.提不提告，都可以是選擇，但是一定要相信自己，你沒錯，錯的是你遇到的人。

10.性教育永遠不嫌早，因為嫌犯永遠都會希望你的孩子發育得早。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）