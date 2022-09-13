校園性侵｜精英學生易成受害者原因是這樣 家長留意10點保護子女
文：呂秋遠 台灣律師
許多人喜歡把孩子送進資優班、體育班，以為這就是孩子未來的保證。但是，這種班級，往往也是最封閉的環境。我以前就讀的體育班，甚至教室安排是跟其他班級分開的，創造出與其他「一般生」隔離的環境，我們就是「天之驕子」，跟「那些人」不一樣，必須努力在成績與運動上。每天的課程安排，不會按照課表進行，工藝、家政、童軍、體育課程，名存實亡，由國文、數學、英文老師取代。從早上7點到晚上9點，就是考試、上課、體罰。
為了第一志願、為了全國比賽冠軍。
這種封閉的環境，如果主事者心術不正，就很容易走上類似邪教的道路。教主可以讓某些學生得天獨厚，但是也可以讓某些學生痛不欲生。而且，被虐待的學生還投訴無門，因為這個班級、團體，是很多人擠破頭都進不來的，你抱怨、你不爽，那你走，很多人可是很想要遞補進來。所以，被老師誇獎，就覺得自己是天選之人，被老師責罵，或許就會覺得天要塌下來，當然，更不敢跟家長說。因為家長花了這麼多心力讓你進來這個班級，一定是你爛，老師才會處罰你。老師對你好，不見得是你好，但應該是八輩子修來的福氣，我們要珍惜。
許多性侵害案，就是這麼發生的。
想像中的性侵害案件，可能是用強暴、脅迫等等方式，讓被害人非自願的發生性行為，但是有些性侵害案件，是殺人不見血的情況，例如利用權勢。這種利用權勢，通常是在學校裡，老師利用對學生的掌控權，讓學生跟老師發生性關係，還可以包裝成談戀愛的模式。因為不可以讓師母知道，所以要保持隱密，不可以告訴家長、同學。不配合的女孩，就會在這個封閉隱密的環境裡，被打入18層地獄，往後被排擠、霸凌。
在這麼多的諮詢裡，經常有被老師、家長性侵害的網友，詢問還能不能提告。這些「故事」，可能都發生在20、30年前，早已事過境遷，但是夢魘一直存在，而且她得用一生來處罰、或治療她的童年？她會有罪惡感，是不是我勾引老師？她會有憤怒，因為她覺得自己被欺騙。她可能不再相信親近的人，也無法跟人親近，因為她認為這些人不懷好意。她被社會上某些偏差的價值觀影響，覺得自己不再乾淨，是有缺陷的人。那麼，現在能不能提告呢？
當然可以。但是多數情況，提告以後，檢察官是不能起訴的。因為追訴期。
在民國90年以前，性侵害案件是告訴乃論，告訴期間只有6個月。所以，如果在90年以前發生，6個月內就要提告。如果，發生在90年以後，95年7月之前，因為已經改成非告訴乃論，追訴期是10年。95年7月以後，增加為20年。
所以，一個女孩，在89年（2000年）被傷害，6個月內就要提告。在90年1月1日起，到95年6月以前被傷害，必須在被害時間10年內追訴。在95年7月以後被傷害，必須在被害時間20年內進行追訴。可是，大部分的悲劇，其實都沒辦法在第一時間發生的時候提告。為什麼？
因為不知道該怎麼辦。被害人會反覆的懷疑自己，覺得他是好人，覺得自己很糟糕。
「被罵的時候，他是為我好，避免師母知道，會告我通姦罪（才除罪化沒多久），是我不懂事，才會惹老師生氣。我要討好他，才能在班上活下來，看看那些不聽話的人下場都不好。老師是愛我的，因為不配合的學生，都會被他斥責、處罰，但是他對我百般疼愛，還會帶我去吃飯。一定是我誘惑他，我很爛，怎麼可以勾引老師？這是不對的嗎？我不敢跟爸媽說，因為爸媽一定會罵我，也不會相信我。我如果被趕出這個班，該怎麼辦？我會不會考不上好高中、好大學，以後就人生沒救了？」
越貼心、越努力的孩子，越容易變成受害人。接著，她就得要用一生，持續不斷的洗刷自己的罪惡感、無力感、悲傷感、不信任感。
有些近親性侵害，或是老師性侵害的案件，明知道很難起訴，可能是欠缺證據，可能是已經過了追訴期，我還是會建議她提告。原因是，我希望這個嫌犯可以出來面對他的犯行。或者，讓其他人知道他曾經做過什麼。或許司法沒辦法還我們公道，但至少要讓他或者他的家人知道，他曾經是這樣的人，留下一段記錄，我至少曾經努力過，為15歲的我，爭取過了什麼。
如果，你現在是家長，請你可以注意這幾件事：