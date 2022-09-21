獨子染疫亡　阿媽不忿遺產全歸媳婦決爭產　法官1席話結局神逆轉

文：呂秋遠 台灣律師

兒子剛結婚1年，雖然她跟媳婦關係不是很好，但是終究他們生了1個孩子，看在孫子的面子上，她勉強還是可以跟媳婦維持相敬如賓的情形。反正他們1個月也就回來1次，帶孫子回來給她看，也就算了。可是，她從沒想過，兒子竟然在前幾天過世了。雖然他平常的身體就肥胖，而且有高血壓、心臟病，但是如果沒有遇到這次的肺炎，應該也不至於就這麼離開。值得慶幸的是，孫子並沒有被兒子感染病毒，算是不幸中的大幸，至於媳婦，據說也沒事。



兒子染疫身亡後遺下一對妻兒，奶奶不忿遺產連她所送的單位全歸媳婦所有，決定告上法庭。（《BB來了》劇照）

兒子過世以後，立刻火化處理，但他們從辦理喪事開始，就不太愉快。兒子結婚以後，據說改信基督教，媳婦就堅持要以基督教的儀式辦理，可是他們家明明就是道教，怎麼可以這麼草率就處理？在兩方堅持不下的時候，她只好退讓，用「搏杯」的方式問兒子，兒子竟然贊成媳婦的看法，她只好悻悻然的答應以基督教喪禮的方式舉辦喪事。這件事情讓她對於媳婦就更不諒解。兒子的喪事習俗都不尊重婆家，這個媳婦還有什麼地方值得尊重？

下一個問題就讓她更不知道該如何處理。兒子生前留下了銀行存款、股票、以及兒子結婚以後，她給的房子。但是，媳婦竟然完全不讓她插手。她問了律師，因為他們兩個人有小孩，所以遺產就由孩子、媳婦繼承，她這個當媽的，什麼都沒有。可是，這對她來說，太不公平了，孩子是她養大的，好不容易開始工作，怎麼沒多久就過世得這麼突然？如果不是媳婦剋夫，這個孩子也不會這麼早就走。所以，不顧律師反對，她決定要提出撤銷贈與的訴訟，既然律師不接案，她就自己來處理。

「原告，你只告你媳婦，應該是有問題的。因為繼承人是你媳婦跟你孫子，請問你要追加被告嗎？」法官問。

「我只要告那個女人，她不配當我媳婦。她霸佔了我兒子的所有財產。」她氣憤的說。

「先不論你要不要加告你孫子，撤銷贈與要有原因，請問你的『法律上』原因是什麼？」法官特別加重「法律上」這三個字，希望她可以聽懂。

「因為這個房子是我送給我兒子的，不是送給他老婆的。現在都是她繼承，這法律完全不對。」她似乎沒有回答法官的問題。

奶奶決定要向媳婦爭奪兒子的遺產。（《BB來了》劇照）

「我是說，『法律上』的原因。」法官再度加重語氣。

「因為我兒子已經過世了，這個媳婦不會養我。」她這麼說。

「依照法律規定，她的先生過世，不是離婚，所以她確實還是你媳婦。可是，她如果沒跟你同住，本來就沒有義務養你。」法官耐心的解說。

「那就應該把房子還給我，這是我跟我先生的老本買的。」她哀怨的說，「現在我兒子沒了、房子也沒了，什麼財產都分不到，這樣對嗎？」

「根據民法規定，他們確實是你兒子的繼承人，所以他們繼承並沒有不對。而且，我沒有權利要求他們做法律上沒有義務的事情。你有考慮要跟她談談嗎？」法官望了一下坐在被告席，毫無表情的被告。

「我跟她沒什麼好談的。我兒子都死了，有什麼好說的。」她開始啜泣。

奶奶在爭產過程中聽到法官的勸說後，才改變主意。(《虎媽貓爸》劇照）

「這件案子，在法律上很好處理。我可以簡單的就把你的訴求駁回，現在就可以公開我的心證。可是，你有沒有想過，你還有孫子。你媳婦已經沒有先生可以幫忙照顧這個孩子，如果你兒子有留下遺產，讓你媳婦好好照顧孫子不好嗎？」法官還是希望他們可以調解。

媳婦坐在被告席上，聽到法官這麼說，臉部表情開始有些激動，但仍然沒說什麼。

「法律根本不公平，為什麼我養這麼大的孩子，到頭來什麼都沒有？」她很生氣，「兒子的遺產，我竟然一點意見也不能表達？這太過分了。」

「你知道法律為什麼這樣規定嗎？」法官心平氣和的說，「因為養小孩不是靠陽光、空氣跟水就好。養孩子需要很大的費用，你們在法律上沒有義務養這個孩子，義務都在媽媽身上。你讓媽媽好過一點，孫子就會好過很多，這樣可以嗎？」

聽到法官說這些話，被告趴在桌上大哭。她看著這個女人，心裡突然放軟，嘴裡嚷嚷的說，「不告了不告了，孫子好就好。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）