少女凌晨蹲馬路痛哭　善良大媽悉心酸原因即做1件事　結局超感動

【好人好事】內地杭州拱墅區杭氧街近日發生了動人一幕！一名約20歲的年輕女子蹲在路旁無助大哭，其間有一位大媽上前慰問，知悉女子的心酸遭遇後，便拿出100人民幣（約108港元）塞到女子手中鼓勵對方。事後女子歷盡艱辛終找到幫助她的大媽還錢，大媽亦獲頒錦旗，結局動人。



內地杭州拱墅區杭氧街近日發生了動人一幕。（網上圖片）

內地媒體報道，事發上周四（10月20日）凌晨5時，杭州拱墅區杭氧街上有一名約20歲女子於馬路上多次攔截私家車不果，情緒激動蹲在路旁大哭。就在她無助時，一位大媽走近慰問：「小姑娘，我觀察你有一會了，跑到馬路上太危險，你是碰到什麽難處了嗎？」

大媽一句話打開了女子心扉，透露她晚上本與朋友一起吃飯，見天色已晚，朋友幫她截車回家，惟後來才發現錢包、鑰匙、手機、身份證等遺留在餐廳，既回不了家，也無法聯絡到朋友，而且淩晨馬路幾乎沒人，讓她崩潰無助。

聽過女子心酸故事，大媽取出100人民幣（約108港元）塞到女子手中並鼓勵她：「這些都不是什麽大事，不要給自己壓力。」女子道謝後用這筆錢返餐店取回物品，又匆忙趕回去想把錢還給大媽，然而大媽已經離去。

女子於是向正巡查的街道巡防隊員求助，希望幫她找到那位好心大媽，最終成功找到大媽蹤迹。據指該大媽姓馮，為人非常善良，平時經常做好事幫人。至上周五（10月21日），女子再見到大媽，即拉着對方的手連忙道謝，感恩在自己最困難無助時給予幫助和鼓勵。大媽亦獲頒一面錦旗致意。