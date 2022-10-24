驚揭高中同學被爸爸包養　媽媽1句話勁淡然　女生崩潰：太惡了！

貴圈真亂！有台灣女生於討論區發文表示，近日參加高中同學聚會時，聽說同學A被1名有錢大叔包養當情婦，她當時覺得各取所需沒問題，回家後她與媽媽聊天分享聚會照片，怎料媽媽爆出驚人信息，同學A就是爸爸的情婦，而且是同學A主動找上門，媽媽更說沒所謂，「男人總需要放風、需要新鮮感」。她大感驚訝和惡心，沒想到高中時是班長的同學瞞着她接近爸爸，直言「感到滿滿的背叛」、「真的太惡了，臭婊！」。



有台灣女生於討論區發文表示，近日發現高中時的班長被爸爸包養做情婦，她大呼「感到滿滿的背叛」、「真的太惡了，臭婊！」。（《雛妓》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「回台灣後發現高中同學成了我爸的小情人」為題發文表示，之前一直在英國倫敦進修藝術和工作，因疫情緣故回了台灣，她提到爸爸任職公司顧問，媽媽沒工作是少奶奶。日前她參加了高中同學聚會，大家除了回憶以往趣事外，也聊到近況、感情和工作等，她說，同學們從高中起就一直調侃她家境好，回台灣後可以選擇休息不用工作，可以心無旁騖做自己想做的事很幸福。

結束閒聊後，大家打算續攤，同學A卻稱有事要先走，話還沒說完就上了1輛和她家一樣的車走了，她當時沒留意車牌。隨後她從其他同學口中得知，「A女被一個有錢大叔包養，在當人家小三」，這成了當晚的續攤話題，其他同學都不屑同學A高高在上，她邊聽邊附和，當下沒太多想法，認為包養在倫敦很常見，「各取所需也沒什麼問題啊」。

過了幾天，她與媽媽聊天時分享與高中同學聚會的照片，媽媽看到後立即說「為什麼這女生也在？」，她回應是高中同學，當時還是班長，媽媽表現得很驚訝，毫不猶豫地指「這女生跟爸爸關係很好，是爸爸的小情人」。這時變成她很驚訝，媽媽很淡定，「我媽是覺得無所謂，男人總需要放風、需要新鮮感，但對象是我高中同學欸，有沒有搞錯啊？誰不找，找她幹嘛啊！」，直言「一想到他們在一起的畫面我就想吐」，媽媽隨後解釋，是同學A先找上她們家。

她想起聚會後，同學A曾傳訊息問候，現時回想起就覺得對方想套她話，想知道她是否知悉有錢大叔就是她爸。從聊天對話截圖可看到，同學A好奇她的生活開銷，又問道「那妳跟妳爸感情不好嗎？」。

她指出，發文是希望同學A看到她於網上公開事件，給予壓力主動向她坦誠，氣憤道「雖然我覺得你很惡，明知是我爸還找上他，還敢毛遂自薦啊！就算我媽不在意，我也覺得你是臭婊，但妳怎麼可以不跟我說？」。

帖文引起熱議，有網民批評同學A惡心，「這年頭到底多少包養妹」、「她好賤，不用包養網直接找妳爸是三小？看妳在國外就趁虛而入，合理懷疑她預謀很久了」、「惡爆了，希望她至少乖一點，如果搞出個弟弟妹妹或是篡位那真的……我已經開始反胃了」。

也有人認為樓主爸爸也有問題，「跟女兒同輩、還是認識的，妳爸都還下得去手，都不知道哪一邊比較扯了」、「你爸比較惡吧，她跟你一樣大欸」、「感覺爸爸問題最大，畢竟他結婚了，雖然媽媽沒意見就是，但感覺還是爸爸問題比較大」。

有網民指出，若父母和同學A之間同意這種關係，樓主沒立場說話，「她又不偷不搶，而且是你爸給的，你怎麼不去罵你爸？再來你媽也不在意了，說不定你媽也找高中同學當小白臉啊，哪輪得到你說話？」、「媽媽的包容代表大概早就不是第一次了，或是早就妥協不在乎了」。

樓主其後更新帖文稱，同學A已向她解釋事件，對於被網民指雙標，她說確實不在乎包養文化，但當事情發生在親近的人身上，她不可能做到無視，「當下對A女是感到滿滿的背叛，這才是我認為她惡心的地方」，雖然同學A有掌握自己身體的權利，但對方找她爸爸包養，就是不尊重她們之間的關係。