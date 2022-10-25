恐怖連續6日天花板跌數百活蛆蟲　女子驚揭樓上鄰居身亡成腐屍

人在家中坐，蛆蟲天上來？國外1名21歲女子莉芙（Liv）在社交平台TikTok上分享了一段「天降蛆蟲」的影片，使她屋企成為全球熱話，只見大量蛆蟲從她天花板通風口往下掉，令人毛骨悚然，而真相更是不寒而慄。原來住在莉芙樓上的住戶已經死去多時，屍體成為了蛆蟲的「大餐」，而蛆蟲「果腹」後就透過通風口爬進莉芙的家中。不少網民看到影片後都大呼惡心，「這絕對是生化武器」、「搬吧，真的讓人受不了」。



蛆蟲抖動着從膠帶與通風口的縫隙間掉落地面。（「lon333lygirl」TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，莉芙的該段影片播放量近400萬次。從影片可見，天花板的通風口疑似被人以黑色膠帶貼上，而蛆蟲抖動着從膠帶與通風口的縫隙間掉落地面，落地後繼續蠕動爬行，莉芙的家人就用紙巾把地上的蛆蟲清理掉。

莉芙指已經連續6天有蛆蟲自家中天花板的通風口掉落，於是她抱着疑惑爬到隔壁鄰居處詢問有沒有類似情況，然而對方表示沒有，又認為蛆蟲通常是來自屍體，「而他們已經一段時間沒見過樓上的住戶」。莉芙和鄰居心感不安，鄰居於是到樓上的單位查看，不過卻無人應門，而且屋外就已經能嗅到空氣中彌漫着腐屍的惡臭味，嚇得他即時報警處理。警方和驗屍官到場，證實該住戶已死去多時。

莉芙事後再在家中拍攝影片更新狀況，稱拍攝時警察及驗屍官已到場，而蛆蟲一直從她的天花板跌下來，她又在影片寫上「蛆蟲在吃屍體」、「不只是1、2條（蛆蟲），而是數百條」。她向業主說明了情況，指「整棟建築物聞起來像一具屍體」，希望業主安排清潔及臨時住處，但業主未有處理，請求對方請滅蟲人員來處理蛆蟲不果，令她十分沮喪。

莉芙最終只能無奈地選擇搬家，不過搬屋後的莉芙明顯開心了許多，她認為新公寓比以前好多了，「這裏沒有蛆，也離屍體很遠」，她認為該離世的鄰居在世上「最後一個舉動」是給了她新開始的機會，「但他其實可以用不那麼痛苦的方式做到這一點」。不少網民直言遇到同樣情況會嚇到馬上搬走，亦建議她向律師求助，向物管等索償。

（綜合）