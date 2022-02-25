公廁假天花穿咗個大窿　竟藏嚇人小孩臉　台男：7天宿便都排出來

去廁所也撞鬼？有台灣男生於網上發文表示，日前去公廁如廁時，抬頭一看赫然發現天花板上出現一張恐怖小孩臉的照片，嚇得他「7天的宿便都排出來了」。



有台灣男生於網上發文表示，日前去公廁如廁時，抬頭一看赫然發現天花板上出現一張恐怖小孩臉的照片。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名男生於facebook群組「爆廢公社」發文表示，日前去公廁如廁時，本來因有點便秘「解放」不到，當他抬頭往上一看，立即嚇得「7天的宿便都排出來了」。從他上載的照片可看到，公廁的假天花穿了一個大洞，裏面竟藏着一張小孩瞪眼、張開口的驚嚇照片，仔細一看這名男孩原來是日本恐怖電影《咒怨》的佐伯俊雄。

不少網民紛紛笑說這張照片是「催屎神器」、「便秘良藥」、「這是防止員工廁所摸魚」、「這樣不用佔用廁所太久，有公德心的設計」、「這算甚麼，比起天花板有準備展翅的蟑螂來說簡直小兒科」，有人則指出「看到這張，連大腸都會拉出來吧」、「上面污漬是上一個嚇到噴上去的」、「看到這個真的會罵三字經，連祖宗十八代都全部問候一遍」。

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