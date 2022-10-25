老婆指基層先彈結他反對阿仔學　盼學單簧管上大場面　人夫斥哽耳

學樂器能夠陶冶性情，應為興趣而學，不應本末倒置以入學加分為目的。有人夫於討論區發文大呻，老婆很着重兒子要贏在起跑線上，日前一家人於街上見到有人彈結他唱歌，兒子覺得「好型」，於是他提議學結他，怎料回家後老婆認真討論指「結他而家係基層先會學」，不能幫助入學，提議安排學單簧管，「呢啲睇落去比較上得大場面」。他大感無奈地說，「我當年彈結他佢明明話好charm（有魅力）好正，點解而家會變咗基層先學」。



有人夫於討論區發文大呻，老婆很着重兒子要贏在起跑線上，反對兒子想學結他，指「結他而家係基層先會學」。（《MIMI》劇照）

該名人夫於香港討論區以「老婆話學結他好基層，唔畀阿仔學」為題發文表示，大家都知道現時的小朋友要懂得很多事物，參加不同興趣班，他的兒子除了學畫畫外，早前老婆亦安排學劍道。他一直覺得小朋友能夠快樂成長更重要，「但係老婆好堅持唔可以輸喺起跑線上」。

他指出，日前一家三口逛街時看到有人彈結他唱歌，兒子覺得「人哋好型」，於是他提議遲些安排學結他，當時老婆沒說什麼。惟回家後，老婆於睡前很認真地說不想讓兒子學結他，「話結他而家係基層先會學，唔想畀錢人就自己去上YouTube學嗰啲樂器，幫唔到阿仔入學」。老婆提議安排學可上大場面的單簧管，他直言「聽落去其實好哽耳」，嘆道「女人變咗中女之後，係咪都會咁樣跳晒掣，唔講理性」。

樓主大感無奈地說，「我當年彈結他佢明明話好charm（有魅力）好正，點解而家會變咗基層先學」。（《我吃了那男孩一整年的早餐》劇照）

網民留言指出，「你老婆對樂器認知太膚淺」、「有錢人嘅生活唔係你老婆諗到咁。小朋友難得有嘢想學，而父母唔support（支持）就真係大錯特錯，離上流越來越遠」、「坦白講，除非係想入啲超級名校，學什麼樂器對入學唔會有影響的！」、「結他好基層？傳統結他玩熟後可以玩電子結他，夾band」、「好基層？我女之前讀國際學校，啲同學都係隨心地學呢啲普通樂器多喎」、「最緊要佢有興趣學，學啲唔鍾意的，小朋友唔會有心機練」。

也有網民認為應順從老婆意思，「你老婆好有道理！唔想家變，聽老婆講，係唯一生路。你都唔想個仔咁細就要獨自生活㗎？」、「我都係一位爸爸，有兩個讀直資小學嘅仔，在呢度分享一下。我覺得咩樂器學得叻都好有型，但係如果你老婆唔係咁嘅諗法，咁你都係由得佢喇，否則就此家無寧日，以後有咩唔如意嘅事發生喺個仔身上，佢都會瀨落你度。以後你就經常會聽到：『都話咗嗰時唔好畀個仔學結他㗎喇！XXXXXX，下刪一千字』」。