唔知好嬲定好笑！2歲女因爸爸1句話　幫MacBook沖涼終化為烏有

小孩子天真無邪，有時會誤解了大人的說話，做出令人哭笑不得的行為。山東1名2歲女童，獨自走入浴室，父母發現孩子靜了下來，一定不會有好事發生，於是進入浴室，被眼前景象搞到哭笑不得，原來女兒在替爸爸的MacBook「洗白白」，事後細問，原來爸爸曾提到「電腦裏垃圾多」，女兒記下了這句話而替爸爸「清洗」電腦。



據內媒報道，事件發生於山東濟寧，當地一對王姓夫婦，兩人育有1名2歲女兒。本月中，母親發覺家中一片寂靜，而女兒又不在附近，當下心知不妙，尋找下發現女兒獨自在浴室內，卻被眼前一幕嚇倒，看到丈夫的MacBook在一堆肥皂泡中泡浴，花灑也正在打開，女兒正替MacBook「洗白白」。

女兒只有2歲，根本不知道電子產品不可碰水，母親見狀只有哭笑不得，並即時救起電腦，緊急救忙，可是已無法開機了。事後母親向女兒詢問為何要替電腦洗澡，原來是因某天早餐時，王男說了一句「電腦裏垃圾多」的說話，被2歲女兒默默記在心裏，才會發生這件事。王男下班回家，才知電腦被女兒洗壞了，而這部電腦是3年前以9000多元購買的，現已化為烏有。