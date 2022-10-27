無良！確診員工WFH後要扣年假？　老闆神邏輯震驚網民　結局急轉

迫確診員工在家工作，之後竟再扣假？有打工仔日前發文抱怨，早前全家確診新冠肺炎，老闆要求她在家工作，未料康復後老闆聲稱「home office唔當有返工」，要求她扣年薪或人工。樓主即時拒絕後老闆爆出「神邏輯」，指自己賺少了，確診員工扣薪能平衡他心理，傅他「開心返」。樓主透露對方是第二代老闆，而網民認為該老闆已違反勞工法例，全部力勸樓主要向勞工處告發。

樓主後來更新帖文，指老闆突改口說不扣假扣薪，又形容是「員工福利」，但網民揶揄他明顯發現自己理虧才轉軚，勸樓主早走早着。



樓主稱現任老闆是第二代，平日很苛刻，有3名同事確診後和她的情況一樣，即在家工作後要扣年假，有2人已表明到勞工處申訴。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主在親子王國發文，稱早前全家確診新冠肺炎要隔離，但老闆竟發訊息「話要home office，正常開工」。她順老闆意抱病在家工作，直至康復後回去上班，突被要求扣年薪或者扣人工。老闆聲稱她未有正式打卡上班，「home office唔當有返工」，但要求她在家工作時並未提到扣年假之事。

樓主即時拒絕，稱會向勞工處投訴，未料老闆說出一番之令人嘆為觀止的「神邏輯」，「（佢）覺得home office扣人工好合理，又話同我做多啲思想教育」，更說出心底話扣7日人工是「好少錢」，「老闆話自己賺錢少咗（唔開心），要我畀佢扣人工，咁可以賺多啲錢」，這樣他就會「開心返」，希望樓主顧及他的感受，她愈想愈氣打算辭職轉工。樓主指有3名同事和她情況一樣，當中2人已說要到勞工處申訴。

樓主稱老闆沒說過WFH仍要扣年假之事，氣得她想辭職走人。（《我要準時下班》劇照）

樓主透露現任老闆是第二代，她在第一代老闆時代入職，做了10年之久，初代老闆不會這樣對待員工。二代老闆是富二代，約 40多歲，平日已很苛刻，例如看病「睇政府醫生紙唔當醫生紙，話私家先當」，而且用人唯親，「自己人返半日工可以出一日糧」，但其親信全是小人，平日要找消息打小報告，就連有同事去廁所久了點都要報告。現時二代老闆在公司安插了不少自己人，無奈其人馬「先最唔做得嘢」，平日「金句」是「公司政策唔係跟勞工處」，而且是「乜都講得出口」，試過得罪客人後失去生意，當時要一代老闆出面擺平。

事件引起網民嘩然，斥其老闆「刻薄」、「衰格」、「低能」，要員工病着開工，但開工又要扣糧，「佢肯定犯法」，這樣對待員工「遲早執，去到佢呢一代完」。網民鼓勵樓主向勞工處告發，確診隔離日子應當病假處理，而且看樓主老闆的行為應該幼稚又記仇，應盡快離開。

有網民問及樓主公司是否有財務問題，但她回應稱公司生意很好，日日做到無停手，今年還簽到大生意，「係老闆想賺更多」，又大爆二代老闆屋企要豪裝，「全部入公司數，係我幫佢落單買料，我知佢好有米…」。有網民懷疑樓主已是10年老臣子，二代很可能想炒樓主，不想付長服金才惡意刁難。

帖文引起一番爭論後，樓主於26日下午更新指，老闆現時稱「改為員工福利，唔扣人工唔扣假」，又爆「金句」稱「我係一個好好的老闆」。雖然網民們恭喜樓主成功爭取，但覺得老闆自知理虧才改口，「根本畀人告就輸梗」、「明顯搞清楚係佢衰格違反勞工法例至咁講」，建議她要想定後路，「其實你留係到都無意思啦」。

新修訂的《2022年僱傭（修訂）條例》今年6月17日已生效，列明病假日須包括僱員因遵守《預防及控制疾病條例》（第599章）規定的隔離令、檢疫令或圍封檢測限制而缺勤時，僱主須向合資格僱員提供疾病津貼。僱主如無合理辯解而不支付疾病津貼給合資格僱員，可被檢控。僱員若因此被解僱，將屬《僱傭條例》下的不合理解僱。

（親子王國）