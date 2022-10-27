公屋｜家人突索取租約「死唔講原因」　網民猜用途力勸：唔好畀！

拿公屋租約幹什麼？有公屋居民日前在網上發文，稱身家人突然要求他交出公屋租約，但「死唔肯講原因」，更動怒稱自己是戶主有權取回。由於一家未有能力購置居屋，疑問有何需要必須動用租約。有網民提到公屋租約一般可當住址證明用，而且是政府文件更具效力，申請一些津貼時可能要用到，但大部分人呼籲樓主不要交出租約，猜測「可能用嚟借財仔」，因對財仔來說公屋戶是好客人，皆因「唔容易走佬」。不過，網民提出關鍵一點，指樓主不肯交出租約的話，戶主本人去報失一樣可以補領，勸他再和家人溝通。



樓主稱身為戶主的家人最近突然要求他交出租約，但堅拒交代原因。（《香港愛情故事》劇照）

除非是租務事宜，公屋戶日常生活很少需要出示租約，有公屋居民日前在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 海達邨 白田邨 富蝶邨 斑蝶樓 恒景樓 皇后山邨 和田邨 菁田邨」匿名發文，稱家人突然問他拿租約，相信是要製作副本，但「死都唔肯講原因」，遂問網民到底什麼時候有需要出示或提交公屋租約副本。

有網民指租約可當作住址證明，

樓主未有透露該家人身份，但指對方是戶主，有網民猜測是他的父母，樓主稱家中水電費都是戶主名下，收費單已可當作住址證明，他也有個人入息證明。因為兩人關係很差，「（佢）死都唔講，佢仲要好嬲，佢話佢係戶主，佢攞返自己嘅嘢有咩問題」。樓主指一家人現時未有能力購買居屋，除名亦需要家庭成員簽名，現在不知如何是好，問網民到底有何情況需要動用公屋租約。

網民提及申請政府津貼、加名、除名、抽停車場都可能用到租約，但許多人呼籲樓主別交出去，懷疑對方是想「借財仔」，「死都唔講，唔會係好嘢」，宜先將貴重物品、身份證、護照收好。有網民稱見過部分財仔要求貸款人出示公屋租約，因為公屋租約屬政府文件，有確實地址及其他住戶資料，「公屋住戶對財仔嚟講係好客，因為唔係咁容易走佬，你屋企人唔講明原因要租約好有可疑」、「公屋租約同屋契都借到錢」、「財仔見到公屋租約，借都快手啲」。

樓主稱自己不是戶主，也很擔憂對方要拿租約幹什麼。（示意圖／資料圖片）

樓主對事件非常擔憂，怕萬一家人拿租約去借財仔，其他家人都會受累。有另一公屋住戶分享經驗，稱有家人失業很久，「無啦啦問阿媽拎租約，好彩我及時阻止」，同樣地該家人「死唔肯講原因，嬲咗我」。他估計樓主家人是受騙，「外面嘅人說話總是好聽，無啦啦拎最重要嘅租約出嚟，如果有鑊氣全家人都冇屋住㗎」，而且租約上有齊家庭成員資料，不算是戶主個人財物。

不過，有網民坦言樓主不是戶主，「若然租約不是你名，係父母佢哋名，你收埋都冇乜意思，佢哋去房署報失即可重發」，建議還是和家人平心靜氣溝通，「有問題早啲解決，解決唔到，其他人都可以搵定後路」。