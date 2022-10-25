公屋｜港婦獲派大興邨　1原因寧願唔要　連中2次屯門三寶：黐X線

公屋難求，人人想抽中新樓！有港婦在小紅書大呻輪候公屋7年，頭2次配房均中「屯門三寶」（友愛邨、蝴蝶邨、大興邨），二派是大興邨一個高層單位，她親身看完覺得樓齡大不是問題，交通環境也不錯，但「問題係3人…派2至3人單位」，決定拒絕。不少網民批評同樣是連中屯門三寶，質疑房署「唔信係電腦隨機派」，港婦聞言也氣上心頭，怒斥等了7年，這樣派「黐X線，仲要我哋等派咁多年」、「焗住人要」。



樓主第二次配房獲派大興邨，但她不滿3人家庭只派「2至3人單位」，最後放棄。（資料圖片）

樓主在小紅書發文，等了7年終於等到編配單位階段，她9月2日一派是蝴蝶邨24.93平方米的單位，拒絕後9月30日收到二派信，是大興邨25.36平方米的單位。配房信顯示，樓主獲派大興邨興昌樓一個17樓高層單位，月租為1200元。她認為樓齡大不是問題，早前親身去看，「有一說一，交通環境都很好，就是舊，真的沒毛病」。

不過，樓主認為關鍵問題在於她們是三人家庭，「問題係3人…派2至3人單位…」，3人分25平方米是太小，仍決定拒絕。雖然她知道現時新樓所剩無幾，三派如何都會接受，「只不過知道有第三次機會，都會博」。

帖文引來網民討論，當中許多人認為屯門三寶是下籤，抱怨會接連抽中，更提到輪候時間長的人應優先派新樓，「點解咁多人都係一二派蝴蝶大興，包括我」、「我們等咗7年，真是離譜，派些蝴蝶大興給我們，應該我們等的久些給我們先派新樓嘛，真服了」、「我唔信係電腦隨機派囉，點解會派一樣嘅邨」

樓主看完留言也氣上心頭，大鬧「黐X線」、「一個月兩派，都係三寶」，認為不少人派房模式一模一樣，「黐X線，仲要我哋等派咁多年」、「等足7年咁派骨、兩三年就派正，點樣平衡啊！如果係派骨應該早啲畀我哋」。提及部分輪候時間較少的人反而派到新樓。部分人歸糾時機問題，「近排三派都係舊的好多啊！兩田（和田邨、菁田邨）皇后近排都唔多見」。

有網民分享自己4人家庭也是派3至4人單位，有人就「5人派4至5人單位」，「無話派舊嘢就畀大單位你，只能講房署亂嚟，愈遲申請就派正新樓，真係唔係按先後次序派囉」，「我見3人都派361呎了，仲要係新樓恆景樓，好唔公平」。

有理性網民解釋，公屋編配只是電腦派位，「不關人事」，最大原因是舊樓大家都不喜歡，「現在沒什麼新樓，所以會循環把一些舊樓發出來」。據房署資料，現行公屋編配政策下，一般申請者（即家庭及長者一人申請者）獲配公屋的相對優先次序是嚴格按照公屋申請登記日期的先後次序、家庭人數及公屋選區，並配合其申請到達編配階段時的公屋資源，按既定公屋編配標準，以電腦隨機方式依次序辦理公屋編配。

帖文隨後被轉載到facebook及討論區，有網民認為有公屋住已非常難得，批評有諸多不滿可以放棄，「真係唔好咁委屈」、「有得住仲嫌三嫌四」、「三派有機會係新樓，但新樓仲細」、「$1200咋喎，想點。新公屋啲租貴啲㗎喎」。

（綜合）