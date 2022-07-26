居屋浴缸轉企缸　屋苑要求買2000萬保額保險　業主：唔買唔准開工

為了住得舒適，不少人會在安樂窩進行大大小小工程。近日有居屋業主於網上群組發文，指有意將家中浴室的浴缸改成企缸。不過當他向管理處申請工程許可時，則被要求購買一份價值2000萬元保額的工程保險，否則不能開工，令他不禁感到奇怪，「拆個浴缸要買份2000萬嘅保險，大家覺得合唔合理」。

有裝修專家指出，裝修維修工程一般也包含公眾責任保險（或稱第三者保險），以保障一旦發生意外，業主可能承擔的鉅額賠償；相關保險可由業主或裝修公司其中一方購買。



有居屋業主指有意將家中浴室的浴缸改成企缸，不過當他向管理處申請工程許可時，則被要求購買一份2000萬元保額的工程保險，否則不能開工，不禁感到奇怪。（fb「家居裝修分享谷」圖片）

有居於沙田居屋的網民於facebook群組「家居裝修分享谷」分享，指近日有意將家中浴室的浴缸改成企缸，並已在寓所附近的裝修公司問價，獲告知「2萬樓下攪掂」。不過當他向管理處申請進行工程時，對方卻告知無論工程大小，包括將冷氣改成分體式的工程，也要購買1份保額不少於2000萬的保險才能開工。業主不禁感到疑惑，質疑管理公司的要求，「雖則係裝修公司買，但係羊毛出自羊身上，拆個浴缸要買份2000萬嘅保險費，大家覺得合唔合理？」。

帖文引來網民討論，有人指進行工程前購買第三者保險是正常做法，可保障發生意外時裝修公司或業主需要承擔的責任及賠償，「一件磚瓦跌落大堂等𨋢手抱嬰兒隨時死人，師傅裝拆時衝鋒陷陣，搬料咩都有可能發生，業主、裝修公司可以唔買，管理處都有權唔畀開工」、「其實都係保障雙方啫，2000萬保險好貴咩，到時拎層樓出來賠就知味道」。

有裝修專家指出，裝修維修工程一般也包含公眾責任保險（或稱第三者保險），以保障一旦發生意外，業主可能承擔的鉅額賠償。（資料圖片）

根據職業安全健康局網頁資料，裝修維修工程一般涉及兩類保險，包括《僱員補償條例》所規定、由工程公司為施工的僱員購買的勞工保險，以及公眾責任保險（或稱第三者保險），當中除「業主立案法團第三者風險保險」為強制性保險外，其他為自願性保險，保障受保人因疏忽引致第三者（僱員除外）受傷或死亡或財物損失的法律責任。

「裝修佬」校長Simon接受《HK01》查詢時指出，一般工程的第三者保險可由屋主或裝修公司其中一方購買，無論在單位進行任何大小工程，理論上須向管理公司申請，待批出施工許可才開工。至於保額常見由500萬至2000萬不等，視乎大廈公契要求而訂，雖然保額較大，但實際上保費只需約一千多元。