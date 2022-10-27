24小時有堂食！11.3起食肆堂食時間無限制　網民最關注呢間餐廳！

【社交距離措施／防疫限制】本港今日（10月27日）疫情新增確診數字重上逾6,000宗水平，達6,062宗確診。不過政府下午召開疫情記者會，宣布11月3日起進一步放寬防疫措施，包括解除餐飲及表列處所營業和堂食時間限制，以及重開政府轄下燒烤場地等。消息一出即引來熱議，有網民認為放寬可令香港逐步復常重現商機，「終於有得坐低食宵夜」，同時不少人關注部份24小時營業的麥當勞餐廳會否即時「復常」，「半夜可以坐低食老麥」，亦有大批網民關注露營場地何時重開。



不少人關注部份24小時營業的麥當勞餐廳會否即時「復常」，「半夜可以坐低食老麥」。（資料圖片）

政府下午於疫情記者會宣布，11月3日起再放寬防疫措施，包括解除餐飲及表列處所營業和堂食時間限制，意味可24小時營業，也會重開政府轄下燒烤場地重開，以及容許宴會或婚宴等活動台上拍照時毋須戴口罩。

政府召開疫情記者會，宣布11月3日起進一步放寬防疫措施，包括解除餐飲及表列處所營業和堂食時間限制。（資料圖片）

醫務衞生局副局長李夏茵在記者會補充，餐飲處所、遊樂場所、公眾娛樂場所、體育場所、宗教場所、酒店等舉行的活動，台上拍照時都毋須戴口罩。她解釋，收到不少意見希望拍照時豁免戴口罩，而當局認為相對風險可控，故放寬措施。

大批網民關注露營場地何時重開。（資料圖片）

消息一出即引來熱議，不少網民大讚放寬措可令香港逐步復常重現商機，「終於有得坐低食宵夜！」、「德政呀」、「一早就要咁」。有網民指疫情下多間24小時營業的麥當勞餐廳都依例更改營業時間，故十分關注「麥記」是否會立即「復常」。不過，也有網民憂慮進一步放寬措施會令疫情數字再上升，「病毒又同政府傾好數？」另有大批網民關注露營場地何時重開，「幾時開？」、「其實，政府係咪唔記得仲有露營場地呢？」。