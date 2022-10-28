妒忌心殺死貓！母長期做1件事致貓咪中毒亡　女兒：叫我怎麼孝順

相見好，同住難，讓小動物跟家人和平相處都是一門學問。台灣有女網民發帖哭訴「親生母親殺害了我最愛的貓」，指自己飼養了1隻貓貓，因照顧問題曾與媽媽爭執，後來對方故意用高濃度漂白水清潔家居，令貓咪化學中毒，知道其醫藥費共花20萬元新台幣（約4.9萬港元），更直斥在女兒心中不如一隻貓，最終貓咪不幸離世，令樓主非常難過，傷心道「要我怎麼放下疙瘩孝順母親？」。



有女網民哭訴指自己飼養了1隻貓貓，因照顧問題曾與媽媽爭執，後來對方故意用高濃度漂白水清潔家居，令貓咪化學中毒亡。 （Unsplash/cmophoto.net）

該台女在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文，開首便道出心中鬱結：「親生母親殺害了我最愛的貓，卻要我好好孝順母親，請問各位會怎麼做？」。她表示媽媽經常故意把貓咪的飼料倒到地上各處，去年曾勸她不要浪費，因家中開銷都由她負責，後來發現買飼料的速度變得更頻繁，遂再向媽媽爭執起來，沒料「從此在她心裏種下種子」。

自此媽媽藉由打掃家居的名義，使用高濃度漂白水拖地、清潔浴室，而且家裏使用各種清潔劑和酒精的氣味都很刺鼻，直言「光是人待在那空間都會感到不舒服」，但勸說了無數次都被反駁家裏髒就應該打掃。

後來貓貓開始上吐下瀉，帶去醫院抽血檢查後，獸醫診斷貓咪化學中毒，並詢問家中近來是否有使用化學物質。樓主因而再三請求媽媽不要再用各種清潔劑打掃，用清水就好，因貓咪受不了這些氣味。但爭吵後媽媽改成在她上班時間打掃，但她下班回來依然聞到清潔用品和漂白水的味道，即使買了適合寵物的清潔用品，媽媽一次都沒用過。

媽媽藉由打掃家居的名義，使用高濃度漂白水拖地、清潔浴室，令貓貓開始上吐下瀉。（Kelly Sikkema/unsplash）

後來樓主特意請假1個月陪伴貓咪，但還是沒有好起來，媽媽知道她在愛貓身上前後花了20萬元醫藥費，氣到大罵不知輕重緩急，寧願花這些錢在一隻貓上，也不願意孝順母親，覺得自己不如一隻貓。

樓主坦言那段日子很難過，每天都在哭，又祈求貓貓可以趕快康復過來，可惜最終仍離世，讓她不禁感嘆「現在牠做了天使，要我怎麼放下疙瘩，孝順母親？」。

很多網民看完帖文都紛紛留言表達憤怒，「這種刻意要傷害貓的長輩，我自己是永遠無法原諒」，直斥「這樣害死生命是人格問題」、「嫉妒心殺死貓」，亦有人認為樓主處理不當，無法好好保護貓咪，「這些事情早就可以預見，為何不早點搬出去」、「其實當初你媽媽故意用那種消毒水打掃，貓咪第一次中毒的時候就搬出去了」、「自己明知道還讓貓在那個環境下死去？」，亦有人認為樓主只能好好跟媽媽溝通。