迷信外母禁女兒穿白紅色衫　老婆幫埋一份　網民：唔可以着校服？

有些老一輩十分迷信，即使出發點是為他人好，有時可能影響身邊人。有網民在討論區發文大呻，岳母為9歲女兒作福，表示女兒今年不可穿白色和紅色衣物。他指，妻子十分孝順和順從其母親，不但沒有反對，更順應要求。事主表示，「佢自己迷信唔係問題，唔好攪我個女」，向網民求教解決方法。



有網民指岳母因迷信而要求外孫女今年不能穿白色和紅色衣服。（《燦爛的外母》劇照）

事主在香港討論區以「迷信的外母」為題發文，指女兒今年9歲，早前洗澡後問妻子為何沒有為她準備白色內衣，妻子隨即解釋不用穿，細問下才發現原來岳母為希望女兒更聽話，花2千元為其作福，明言今年不可可穿白色和紅色衣物。

事主相當氣憤，大呻岳母「係自私加自閉，成日俾個算命佬坤，冇樣嘢講中都成日畀錢佢洗」、「最嬲係佢成日唔同我講」、「唔會聽人講，咩都話人地錯，自己冇問題」。他補充，妻子十分孝順和順從其母親，岳母曾經在女兒小時候欲給她飲符水，當時為此大罵妻子。

事主表示不介意岳母迷信，但不希望影響女兒。（《哭聲》電影劇照）

帖文引起網民熱議，網民留言表示，「真係好迷信」、「即係私自揸主意」、「自己衰好啦唔好搞埋個女」、「問題出在老婆身上，無反對兼附和」、「老婆孝順還孝順唔啱嘅嘢就要改良，亦都要尊重自己嘅先生」、「呢件事上你老婆有好大責任」、「校服多數白色㗎喎？返學可以唔著校服咩？」。

亦有網民建議，「同佢坐低傾吓認認真真講清楚呢個問題」、「着灰色啦，無謂跟啲老人家作對，搞到家無寧日」、「介紹你外母返教會」、「唯有自己睇實仔女」。