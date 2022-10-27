打算奉子成婚　意外聽到男友同家姐對話極心寒：還應不應該嫁他？

要步入婚姻前，很多人都會因為禮金嫁妝等問題，而搞到一個頭兩個大。



有時旁人如果太多意見，也容易讓婚事因此生變。有網友就碰到意見很多的「未來姑姑」，讓她非常糾結是否要結這個婚。

BB都有埋 但無意中聽到男友講呢啲 畀你會點做？（點圖看原文全文及網民意見）：

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她在爆料公社app中匿名發文表示：「跟男友在一起三年意外懷孕，對方父母姐姐對我都不錯，男友有說要來提親事，偷偷問說我媽媽會收多少禮金呢？我跟他說，再幫你偷偷問我媽媽。」

「直到有一天無意間聽見他跟他三姐說，如果禮金太高我就不娶她了，他三姐回答說如果禮金很高就要去娶更好的。隔幾天跟他們全家去逛賣場，各自活動，因為懷孕比較容易頻尿，跟男友說我先去廁所，你先去逛街等等再去找你。在廁所裡面沒多久，她的三位姊姊也一起進來，她們化完妝就先出去，她們出去剛好遇見她弟弟（我男友），她們就往前走，我在她們後面，她們不知道也沒發現我在後面，卻聽到她姊姊跟她弟弟說，以後你們結婚金錢不能給你老婆管理，要她做什麼以你為主，反正她現在懷孕自己也養不活小孩。」

「隔兩天男友的媽媽打給我，問我什麼時候方便去你家跟你父母提親呢？剛好父母出遊去玩，我婉拒男友媽媽說我父母目前不在家，要過幾天才會回來。她說好，那我過幾天再打電話問你父母什麼時候有空，再去你家提親。但在經歷那些事情後，也讓我猶豫，這個婚事到底該不該？」

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網民怎麼看？「聽到這些的你，可以分手然後去找醫生了。雖然對小孩很殘忍，但一輩子的人生很長，你不要殘害自己跟小孩。另外，以後請記得吃避孕藥跟戴套，保護自己也不要再有下一次謀殺小孩的可能。」「想清楚點吧！」「還沒嫁過去，毒菇開始出招了，真的是人前手牽手，人後下毒手。」「男方沒擔當的話，該怎麼做就趕緊處理，不要拖到不能處理了，要不硬嫁個沒擔當的苦一輩子又拖累小孩，要不自己帶小孩又苦了小孩。」「那個家就是多餘的人太多，男友自己沒主見，嫁過去你就知道後果如何，問問那些毒姑你們以後結婚錢歸誰管，說出來一定好笑。」「覺得如果你的男朋友也只會聽她們，真的沒什麼出息。還是考慮看看吧，男人只怕選錯。」

但也有人提出不同的看法：「正常啊，做姐姐的護著家人有什麼問題？要不然男生出來回答一下，如果聽到女友的媽媽，在婚前跟女友碎碎唸說：結婚後，錢這方面一定要自己女兒抓好管好，男生是不是也要上來發一篇『這外母婚前帶壞女友』？雖然女方禮金還沒開，但一般看到高禮金的文，大家不也都是罵在賣女兒嗎？這邊只聽到男生那邊說過高就不娶了，有聽到男生那邊的高是多高嗎？要是現在來一篇女方開100萬200萬的，風向是不是又要逆轉了？」

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