台灣食三文魚刺身驚見「肥蟲爬行」　網民點出更驚嚇真相：那是蛆

「真的很瞎！好不容易來一趟竹圍吃海鮮，沒想到中籤王！」一名女網友在爆料公社貼出影片抱怨，在台灣某漁港海鮮餐廳吃三文魚刺身時，竟看到有一條肥肥白白的蟲在爬行。網民則指出更恐怖的事實：「那是蛆不是寄生蟲。能養到那麼肥，至少3天沒清理料理枱了！」



原PO續指：「店家的態度更讓我噴飯，老闆態度很差，只問一句『不然看要怎麼辦』！身為一個老板居然無法作主，還把責任推給賣生魚片的店家，還一直要我們留電話表示會關心是否有身體不適，結果過了快一星期不聞不問，一通關心電話都沒有，決定公開給大家知道！」

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貼文引起網民熱議：「環境差到讓蒼蠅產卵還能成功孵化，後廚是有多噁心多臭啊？多半店家的生魚也都是從市場來的，保存的過程也是個問題！」原來眾人仔細一看，那並不是魚身上的寄生蟲線蟲，反而是那種綠頭大蒼蠅產下的蛆，而且還被養得好肥好壯，正在生魚片和蘿蔔絲中一扭一扭爬行著！

「蛆啊！老闆怎麼把釣魚的餌拿出來了，是想證明現釣的嗎？」「蒼蠅在魚肉上產卵，多一隻活的，老闆要不要加錢？」「有沒有想過蛆的感受？我家住的好好的你給我強拆！」「這就誇張了！魚體有蟲算是沒品管好！但是蛆……這是跟腐壞的放在一起？話說既然有蛆了，那個魚肉沒臭味嗎？」「您的超新鮮高蛋白正在散步！」「你怎麼會想在2樓吃海鮮？ 要吃生魚片請去樓下買 ！ 那邊流動量比較大，至少看起來比較新鮮，現切的也是有。」「那是蛆不是寄生蟲，能養到那麼肥，至少3天沒清理料理枱了！」

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