懷胎9月孕婦被赤膊男強迫下跪　發抖痛哭求救　巴士司機及時出手

「司機大哥一定是天使！」台灣1名懷孕9個月的孕婦日前上班時，突然遇見赤膊紋身男走近，喝令她跪下及丟掉手機，孕婦擔心寶寶安危，忍辱當街下跪，並痛哭呼救。幸好一名巴士司機駛經時下車救人，阻止對方進一步施襲，並讓孕婦上車暫避，最後他和1名鐵騎士合力迫退赤膊男。孕婦丈夫隨後在fb發文，慨嘆當時有不少人經過但未有施救，妻子嚇得不停哭及發抖，他感激司機出手救人，更願意當證人，揚言一定要提告。台警事後拘捕赤膊男，將依恐嚇、強制罪函送偵辦。



疑犯事前已在街上遊蕩，疑看到孕婦上前欺負。（民視新聞截圖）

台媒報道，事發於27日上午7時許，新北市新莊區一間小學對出，懷孕9個月的38歲游姓孕婦在路邊等待同事接送時，突然有名赤膊紋身男走近，吼叫喝令「趕快給我跪下」及要求丟下手機。孕婦雖然和他保持距離，但肚大大已不便跑動，擔心寶寶安危便照做，她先單膝跪着，但赤膊男繼續喊罵，最終雙膝下跪並呼救。

赤膊男繼續失控狂罵，孕婦就這樣跪了上分鐘，幸好一名剛靠站的巴士司機挺身而出，即時下車制止，其後有鐵騎士也下車查看，赤膊男始逃離現場。其後孕婦的丈夫趕到現場，但赤膊男已逃去無蹤，他在fb群組「愛新莊我是新莊人」發文，呼籲街坊注意，事發地點是學校區而且又在捷運站附近，擔心赤膊男會隨機襲擊。

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帖文稱，妻子下跪前大呼救命，但當時路過的都是去坐捷運的學生不敢伸出援手，幸好有巴士司機出手，可惜他趕到時赤膊男已逃離現場。警方到找到赤膊男做筆錄後，詢問了妻子的情況及是否提告，當時「她驚魂未定所以在哭與發抖」，便告訴警方一定會提告。

事後警方給他看現場的閉路電視，看到事發經過後很心痛，影片當中非常多人路過也沒人報警，說真的很灰心」。丈夫特別感謝巴士司機，抱歉當時混亂中沒記下他名字，讚揚對方見義勇為，事後得悉司機願意當證人，「司機大哥一定是天使」，又發現原來亦有一位鐵騎士也有幫忙，才令妻子脫離險境。

台媒發現赤膊男披住浴巾在街上遊蕩，直至行到巴士站，疑見到孕婦好欺負才上前喝叫，事後在街上大搖大擺四圍走。有目擊民眾稱該名露胸刺青男一直叫孕婦跪下，不要講話，孕婦跪下後一直喊「救我救我」。32歲司機任職的桃園客運指，因為司機本人去年才當爸爸，見到孕婦當時情況危險，覺得應馬上下車處理，並先請孕婦上車緩和情緒。

台警表示，38歲女事主已懷孕37周即將臨盆，被陌生男子迫令下跪，但有熱心司機出手救援。當時剛好有巡警經過附近，巴士司機反映後，警員隨後在附近找到並盤查涉事男子，目前已拘捕涉事29歲赤膊男，依恐嚇、強制罪函送偵辦。初步調查女事主38歲已懷孕37周即將臨盆。

（綜合）