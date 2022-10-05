公屋︱一家3口等6年上樓　最後一派青衣長康邨呻細到爆：好失望

輪候公屋等上樓是漫漫長路，房委會公布截至今年6月底，一般申請者的平均輪候時間為6年。有女網民在社交平台發文指，一家三口輪候公屋6年時間，最後一派則獲分配至長康邨康順樓的單位，大呻單位面積小，令她非常失望。



有網民表示，一家三口輪候公屋已6年，早前拒絕了2次配房機會，結果第三派則分配至36年樓齡的長康邨康順樓1個3人單位，形容該單位「細到爆」。（資料圖片）

該女網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，指一家三口輪候公屋已6年，早前拒絕了2次配房機會，結果第三派則分配至36年樓齡的長康邨康順樓1個3人單位，形容該單位「細到爆」，坦言「好失望」。不過她未有透露前2次為何拒絕配房安排。

翻查資料顯示，樓主申請的公屋地區為擴展市區，長康邨康順樓屬標準Y一型大廈，一般而言2至3人單位面積為24.35平方米（約262呎）。

樓主申請的公屋地區為擴展市區，長康邨康順樓屬標準Y一型大廈，一般而言2至3人單位面積為24.35平方米（約262呎）。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，有網民好奇樓主前2次拒絕配房安排的原因，亦有街坊指出康順樓的單位的確很小，而且樓齡舊，建議她考慮日後轉買綠置居，「已經係最後一派，唯有將間屋裝修得靚啲，至少住得舒服啲」。

有網民則批評樓主嫌三嫌四，「呢間大定劏房大」、「有瓦遮頭仲喺度嫌細」、「排咗6年就有好幸福了」，亦有人幫樓主計計數，指「當你月租屋1萬，8年上樓期，提早2年上樓，你已省了19萬2千，你唔呻下錢多？」。有人亦寸爆表示，「咁你拿拿臨排多次啦，6年好快姐，最緊要人住得舒服…你排多次都快過人地一次，唔好委屈自己就真！」。