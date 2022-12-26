老爺喪禮奶奶付錢代訂機票　人妻驚覺與老公坐不同艙　嬲爆決咁做

婆媳矛盾往往是和諧婚姻的一大考驗。外國有人妻早前得悉老爺突然去世，奶奶為其夫妻訂機票以便到來參加喪禮，但她到機場才發現丈夫的機票是頭等艙，而她則坐經濟艙，感到屈辱和被蔑視，一怒之下拒絕上機而錯過參加喪禮，丈夫則氣炸繼續前往。喪禮後丈夫直言對樓主很失望，但她則認為男家不重視自己，只好詢問網民意見，「我才是那個有問題的人嗎？」。



人妻發文指老爺突然去世，需坐飛機前往參加葬禮，沒想到奶奶居然為丈夫訂了頭等艙機票，自己卻要坐經濟艙，她感到被蔑視而決定不去葬禮。（《夫妻的世界》劇照）

該名人妻在外國討論區Reddit 發文，稱自己和奶奶關係一直較差，對方話中帶刺，經常意見不合。她日前得悉老爺去世，由於夫婦與男家並非居於同一州份，奶奶便為她和丈夫訂好機票，方便他們趕往當地出席喪禮。

不過，樓主到機場後，才發現不能和丈夫一起坐，她從丈夫的口中得知，原來奶奶為她訂了經濟艙機票，丈夫則是頭等艙，讓她大感屈辱和被蔑視。雖然丈夫勸她忍耐一下，一切事情待喪禮後再解決，樓主最終決定直接回家。丈夫對她的決定感到震驚，雖極力勸阻但無法阻止，無奈之下只好獨自乘搭飛機和出席喪禮。

樓主又指，丈夫事後批評她心胸狹窄，認為她應反過來感謝奶奶為她買機票。然而，樓主則認為假如奶奶是基於金錢問題而這樣訂機票，那大可以為他們同樣購買經濟艙的機票，2人分開乘搭飛機的話，她就無法一直陪伴在丈夫身邊，而前往機場的過程中，丈夫就一直抽泣着。

樓主指自己和奶奶關係不是很好，對方有時說話被動且有攻擊性，經常有意見不同情況出現。（《BB來了》劇照）

樓主表示，丈夫直斥其舉動殘忍，其家人「不會忘記她因為這個荒謬原因而錯過老爺喪禮」。面對丈夫的指責樓主亦難以釋懷，不禁向網民求教，「我因為這理由而直接回家，我才是有問題的人嗎？」。

有網民認為比起坐經濟艙，需要陪伴的丈夫才是重點。（Alschim on Unsplash）

網民反應兩極，有人指奶奶的行為失大體，但樓主亦非常自私，「奶奶此舉是小器，但妳讓丈夫沒有另一半支持下參加父親葬禮，正中奶奶下懷，可能對這段婚姻造成無法彌補的傷害」、「坐經濟艙沒有問題，但妳只為了自尊心而掉下丈夫」、「老爺剛去世，妳卻關心自己的自尊」。

部分網民則稱樓主在男方家中毫無地位，「妳丈夫都不認為妳是他們家庭一份子，丈夫竟然接受他母親這樣的舉動，我是妳的話便會準備離開」、「我不認為妳和妳丈夫有未來」、「他對妳的反應充分說明他的性格，考慮離婚吧」。