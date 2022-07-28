女生落飛機驚見行李箱破爛如「被暴龍咬過」　竟係呢個原因造成

開開心心地旅遊回來，在機場取回行李箱時最怕就是遇上行李不見或是行李箱損壞等問題。一名女生分享了自己的行李箱在機場遭到嚴重破壞的經歷。



她在本身的社交媒體朋友圈上發文寫道，自己在抵達目的地後取行李箱，無奈看見自己的行李箱時已經面目全非。

點擊放大看看其誇張破爛程度及內行人指出的原因▼▼▼

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照片中，可見她的行李箱的輪子已經嚴重斷裂，行李箱的箱體更直接破損。該行李箱損壞的情況像是被撕碎了一般，還可以直接看見箱子裡所裝的衣物。

航空公司雖然會為此次乘客行李損壞事件做出賠償，但這名女事主反諷寫下，在2022年航空公司仍選擇用郵寄支票的方式來賠償顧客，導致這張賠償支票將會在10至14天才會被收到。另外，對於此次行李損壞事件，航空公司也解釋道屬於罕見情況，目前已經聯繫受害客戶解決。

不少網友看見這組行李箱損壞的照片後笑稱像是被暴龍撕咬了，還有的認為看上去像是飛機被炸了。對於為什麼行李箱會變成如此破爛，有人解釋其實這種情況為Belt Burn。在Belt Burn的情況下，代表機場輸送帶被物件卡著，需要人工上輸送帶處理。遇到這樣的事情，只能說是倒大霉了。

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