柬埔寨詐騙｜上飛機返台當天再被賣　罪魁禍首竟是從小認識的摯友

早前一系列柬埔寨詐騙新聞讓不少人認識到受困人士的慘況以及KK園區的恐怖處，但儘管各地政府與民間組織也有出力營救，現在還是有不少人仍然無助受困，未能逃出「地獄」。



台灣便有一位網友在《爆料公社》怒訴自己慘遭賣掉的經歷，但騙他的不是別人，而是從小已認識的朋友：「在這邊我想爆料一則有關台灣人賣掉台灣人的新聞 ！此事不是為了討拍，你們可以覺得我愚笨罵我，我不會反駁什麼！事情是這樣子的……」

原本已有機會逃走 上飛機當天卻被多年朋友再出賣（點圖放大看原文及事主提供的相關照片）：

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「在今年5月6號的時候我隻身一人飛往了柬埔寨，沒錯，就是最近新聞宣導很大的柬埔寨！我聽信一位女性友人的話，飛往柬埔寨當博弈客服。當時的我，根本不知道博弈客服就是所謂的殺豬盤！」

「一直到我到柬埔寨的木牌，我才漸漸發現事情的不對，在後來我想回國，於是嘗試過溝通，甚至喝醉後我也嘗試鬧事甚至自殺，但始終回不了國，還要被送往三不管的邊界金三角。」

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「後來，我從小到大的孩子伴弟弟，打了臉書電話給我，頻繁跟我聯繫叫我不要過去金三角，那邊很危險！他跟我說他在西港的某家公司，可以救我過去，但我因為跳園區，所以原先在木牌的公司跟我索賠了八千美（金）。我心想總比被賣去三不管地帶好吧！於是我就從木牌被賣到了西港，身上還莫名多了八千美的賠付。」

「等到西港後，一開始都挺好的，我不用再擔心被轉賣，所以我心裡只想著趕快把八千美，還完我就可以回台灣了，殊不知我這位從小到大的弟弟，聯合他的家人跟女朋友一起騙我再另外替他們擔保了一萬六千美的賠付，而且是在飛回台灣的當天上午，才把我叫去辦公室談話。」

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「他們答應我說『回台灣後會儘快把錢處理過來』，甚至連這位弟弟的家人都騙我說『會跟我家人聯繫一起想辦法把我接回台灣』，不管怎樣，人在無助的時候不管誰說了什麼真的都會相信！」

「結果沒想到這對情侶回台灣後，就都當作沒事一樣，包括他們長輩也不聞不問，甚至我請他們跟我家人聯繫，他們卻不回。一個人在這邊是真的天天都感到非常的無助與絕望，甚至也不敢跟家人說。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】