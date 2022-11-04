網絡瘋傳4張小狐狸萌照　超厭世表情惹無數打工仔共鳴 ：唔想返工

到底是有多不想上班。一名網友到動物園觀光時，看到狐狸展示區的一隻小狐狸臉憂愁的異於常狐，緊皺眉頭憂鬱哭出來的樣子完全不像一名孩子應該有的表現，照片在網路上引發熱議，不少網友打趣直呼「童工不想上班啦」。



【圖輯】小狐狸緊皺眉頭表情超厭世！網民一看秒懂：不想上班……（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網友「pipopopotam」在Twitter發文，日前他到動物園參觀的時候，經過狐狸展示區看到一隻狐狸寶寶跟其他狐狸都很不一樣，只見牠緊皺眉頭、眼睛都不想張開，看起來都要哭出來了，坐姿還相當委靡，就像是被欺負了一樣，從不同角度拍牠都沒有變過表情，總是頂著一張厭世臉。

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除了小狐狸憂鬱臉三連拍之外，網友還加碼貼出小狐狸跟其他同伴互動的照片，只見牠的同伴們個個都相當正常，就只有這隻小狐狸總是緊皺眉頭，一臉生無可戀。照片曝光後短時間內吸引超過9萬人按讚，網友留言表示「非法雇用童工加班，犯規喔」、「這麼小就看透狐生了嗎」、「牠的臉真的好哀傷，小小年紀就要被迫自己出來賺飼料費，太苦了」。

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