考眼力！瘋傳驚悚照　看似空無一物其實暗藏殺機　2米巨蛇竟躲在…

【考眼力】網絡近日瘋傳一張環境照，看似除了家具及風景外「空無一物」，但原來暗藏驚悚「殺機」 ── 竟有1條長約2米的巨型蟒蛇完美匿藏其中，你找得到蟒蛇的位置嗎？



找得到蟒蛇的位置嗎？（網上圖片）

從網上流傳的照片見到，陽台上有梳化、茶几、欄杆，也看到陽台外綠油油的植物，卻哪裏有令人顫抖的巨蟒？不少網民都找到崩潰，「我完全看不到…」、「你確定相裏有蛇嗎？」，也有網民猜巨蟒藏在梳化後面、梳化右側、梳化下面，甚至樹叢石塊上。

按圖看答案▼▼▼

究竟巨蟒藏在哪裏？答案開估！該條2米長巨蟒就躲在相片梳化左方攬枕後面，由於皮膚紋理顏色與梳化及攬枕相近，加上陽光映照下，與環境完美融為一體。

翻查資料，這張相片其實早於2019年已流傳，至近日再被翻出瘋傳。據報道，相片於澳洲拍攝，當地有家庭早上到陽台時，驚覺梳化上竟有巨蟒，嚇得拍下照片並通知捕蛇專家處理，捕蛇專家則於Facebook專頁「Sunshine Coast Snake Catchers」分享照片考考網民眼力。

翻查資料，「地毯蟒」通常長1.2米至2.5米，最長可達4米。（影片截圖）

捕蛇專家表示，該條巨蟒是「地毯蟒（carpet python）」，是他們最常捕獲的蛇類，而且「地毯蟒」似乎不太在意人類，即使有人在附近也不會躲開。翻查資料，「地毯蟒」通常長1.2米至2.5米，最長可達4米。