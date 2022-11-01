八達通被盜用10小時狂嘟走$450　網民助失主猜出消費路線圖尋真兇

消費券2022第一及第二階段分別已於8月7日及10月1日派發，很多市民都選擇透過八達通領取，但小心成為賊人的目標！有網民表示，近日遺失了八達通，翻查消費紀錄發現已被人盜用到多間商店購物，短短10小時已花費約450元，卡主因而大呻「眼白白睇住（被盜用）」。有網民偵探上身，憑消費紀錄估計小偷的「消費路線圖」，建議樓主可到有關商店查看閉路電視，找到真兇！



有網民表示，近日遺失了八達通，翻查消費紀錄發現已被人盜用到多間商店購物，短短10小時已花費約450元。（FB「香港失物報失及認領群組」圖片）

「你用緊我張八達通呀！」有網民在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，指前日（30日）遺失了八達通卡，後來發現有人拾獲並在10小時內「嘟」走卡內約450元。從消費紀錄可見，拾卡人先在上午10時許到759阿信屋支付了165.4元，約半小時後到英王麵包店消費218元，其後曾使用該八達通乘搭港鐵及小巴，車資分別為6.7元及4.7元，晚上亦曾於OK便利店消費了60元。樓主揚言已報警處理，「如果想還返畀我，麻煩交去港鐵客務中心」。

帖文引來網上熱議，有不少人認為小偷留下消費紀錄，應不難追查真兇。有網民就憑消費紀錄估計他在哪個地區行動，根據港鐵6.7元車資推測，小偷可能在旺角東或紅磡上車前往長沙灣或荔枝角，並於太子一帶購物，着樓主可到有關商店尋找證據。

有網民認為小偷用八達通犯案相當愚蠢。（資料圖片）

有網民則分享自身「破案」經歷，建議樓主可聯絡商店取回帳單，「單上面可能會有條友個人資訊，我當年就靠條友個易賞錢號碼直接攞證據上差館，最尾拉到佢」。有人則表示小偷用八達通犯案相當愚蠢，「執到八達通，真係唔好貪心。大數據加cctv下，真係無所遁形」、「執到張八達通拎去用，再入分落自己個易賞錢度？唔係咁識玩呀」。