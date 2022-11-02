倫常悲劇｜男子商場暴打長髮女影片瘋傳！揭心酸內情風向逆轉

【倫常悲劇】本是同根生，何以要動手？網上近日流傳段哥哥於商場走廊暴打妹妹影片，打頭、踹腹、踢腳狠招盡出，引起熱議，也揭示了心酸內情，據報影片中的哥哥因不滿妹妹為了與男友約會，沒照顧生病母親，才會憤怒動手。



網上近日流傳段哥哥於商場暴打妹妹影片。（網上圖片）

據馬來西亞《中國報》報道，該段影片長18秒影片，見到一名青年突然伸手打長髮女子臉頰，女子被嚇得退到牆邊，惟男子未有收手，不斷追打女子頭部、猛踢腹部和腳，即使拖鞋被踢飛也未有停腳。之後男子撿起拖鞋，再用拖鞋打女子頭部，女子則低頭在牆邊哭泣。

影片引來網民熱議，紛紛批評男子行為，「危險人物！長大以後還會便爆力！此人必須得到處罰」、「社會敗類」、「男人不打女人，總而言之，打女人就不是男人」、「打人是不對的，有事慢慢說」。

惟內情曝光後風向逆轉。據報道引述，打人者是哥哥，被打女子是妹妹，而哥哥因不滿妹妹為了和男友約會，把生病的母親獨留在家，才發火動手。報道又指，事發購物中心疑似位於沙巴，但警方表示未接獲相關報案，也不確定是否真的在沙巴發生。

不少網民看過內情後表示，「果然事中有事，不是當事者是不會明白當事者的感受」、「家家有本難念的經， 清官難斷家務事」、「無論如何，動粗就是不對」、「怎樣都好也不應該那麼暴力」。