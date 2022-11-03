搭輕鐵唔拍卡、教阿仔玩遊戲唔畀錢　人妻狂怨教師老公　要咁補鑊

任何不付錢的行為即是犯罪，而非貪小便宜！有人妻近日於討論區發文表示，婚前一直知道任職教師的老公為人節儉，沒料到結婚生子後，老公變本加厲成貪小便宜，例如乘搭輕鐵從不拍八達通繳付車資、教兒子於室內遊樂場玩遊戲不付錢，令她大呼「我最驚佢將呢啲價值觀傳授畀個仔，第日個仔都咁樣就大鑊」。



有人妻近日於討論區發文表示，婚前一直知道任職教師的老公為人節儉，沒料到結婚生子後，老公變本加厲成貪小便宜。（《寶寶大過天》劇照）

該名人妻於香港討論區以「老公貪小便宜」為題發文表示，婚前老公為人節儉，外出從來不買水，而是去私家醫院或體育館裝水，她當時甚為欣賞老公儲到錢。惟結婚生子後，她估計或許開支大了，老公變本加厲地節儉，「直頭係貪小便宜，比如搭輕鐵從不拍卡、食薩利亞明明冇落單自由飲又去飲，同阿仔去冒險樂園玩彈跳迷宮會叫個仔竄入去，唔畀錢」，她在旁覺得很尷尬。

她指出，諷刺的是老公任職教師，職位和月薪都不低，批評「真係好冇品德，完全冇身教，我最驚佢將呢啲價值觀傳授畀個仔，第日個仔都咁樣就大鑊」。

該名人妻大呼，「我最驚佢將呢啲價值觀傳授畀個仔，第日個仔都咁樣就大鑊」。（《夫妻的世界》劇照）

網民直言樓主老公教壞兒子，甚至已是犯罪，「教壞個仔無人格，將來人際關係一定都好有問題，得不償失，值？」、「個仔好快就會潛移默化，第時會去偷嘢」、「搭輕鐵唔拍卡屬刑事行為，日後小朋友對每件事價值觀一定唔好」、「貪小便宜同無品、盜竊行為，或者犯罪行為好大區別啊，你老公在犯罪啦」。

不少人建議樓主要認真勸老公，「你要同佢傾下，咁樣會係壞榜樣，影響仔仔」、「佢咁同偷嘢無乜分別，真係犯法㗎，要叫佢臨崖勒馬」、「你咪提醒他有案底，做不成老師！如果給學生、家長、同事看見／知道，也會影響教席，叫他認真想想！」。

樓主其後回覆網民留言表示，原來大家也覺得老公做法有問題，「我仲驚係咪自己太正直，咁我真係要同佢傾下喇」，又強調每次老公不付錢，她緊隨都會補回應付的金額。