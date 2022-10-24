4口之家5歲仔畫「6人全家福」嚇壞媽媽　2人詭異倒吊　結局更驚奇

國外一位作家日前在社群媒體上分享，兒子某天突然畫了一幅全家福給她，但畫面中卻多了兩個人。



據《鏡報》（Mirror）報道，近期有網友在推特上發文，表示自己的女兒在5歲時突然跟媽媽說自己曾經結過婚，甚至清楚地說出丈夫的名字叫做布萊德（Brad Huffington）。爸媽問她後來發生什麼事了，女孩說：「他遇上海難了。」

這名網友將這段經歷po上網，詢問其他網友：「孩子對你說過最怪的話是什麼？」結果引來更多令人驚奇的故事。

點擊放大瀏覽一眾父母分享子女們說過最怪的話及其中一位媽媽貼出令網民心寒的畫作及背後故事：

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作家瑞貝卡．伍爾芙（Rebecca Woolf）便在下方留言表示，之前兒子畫了一幅畫，說是全家福。不過畫作中除了用藍色原子筆畫下爸爸和媽媽和另外兩個孩子之外，上方還用紅筆畫了兩個小人。

令人驚訝的是，後來瑞貝卡真的發現自己懷孕了，一年後生下一對雙胞胎。有網友看了直說：「太誇張了！」也有網友說：「你兒子是不是看見雙胞胎的靈魂了？」

其他網友也紛紛留下自己的特別經歷。有網友就說，她4歲的兒子某天突然給她一顆氣球，跟她說：「妳懷孕的時候可以留著這顆氣球。」這名網友很驚訝的問兒子：「我什麼時候會懷孕？」兒子回答5天，接著就跑到其他地方去玩了。沒想到三天後，女子一測真的懷孕了。這名網友說，她和丈夫已經努力了三年，流產三次，實在沒想到兒子能「預言」她會懷孕。

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