隔夜大閘蟹｜男子食後患腦膜炎　研究指大閘蟹死後2小時菌量激增

轉眼又來到大閘蟹當造季節，不少人都會在訂購大閘蟹在家中自行煮食，但大家記得留意處理大閘蟹的安全風險！河南早前有男子在進食隔夜大閘蟹後癲癇發作，最終確診患腦膜炎。食安中心早前建議，不應在室溫下存放死去大閘蟹超過2小時。中央電視台曾委託實驗室對大閘蟹作檢測，發現大閘蟹死後2小時，菌落總數激增22%。



河南鄭州一名20歲男子早前在進食隔夜大閘蟹後癲癇發作，經求診後最終確診患上腦膜炎。 (資料圖片)

內地20歲男子食隔夜蟹後癲癇發作終確診腦膜炎

據內地媒體報道，河南鄭州一名20歲男子早前在進食隔夜大閘蟹後癲癇發作，經求診後最終確診患上腦膜炎。據報道，中央電視台曾購買大閘蟹及梭子蟹兩種蟹，並委托中國水產科學研究院進行實驗，了解進食死蟹是否存在食用安全風險。

研究發現大閘蟹死後2小時細菌量激增22%

根據研究結果顯示，大閘蟹在由剛死亡至死後2小時，菌落總數竟激增22%，而在死後5小時後檢出含有生物胺類物質，但不足以導致中毒。當大閘蟹死後24小時，菌落總數更是增長55%。至於梭子蟹，研究發現死後24小時其體內菌落總數才開始出現增長。

負責是次研究的中國水產科學研究院副研究員宋金龍表示，死蟹體內的微生物會快速繁殖導致菌落數超標，即使高溫烹飪亦無法完全消滅微生物，只有使用高壓滅菌鍋在121°C下連續滅殺超過30分鐘以上才能完全殺滅。因此，他建議大家不要進食任何死蟹。

煮熟大閘蟹不應存放於室溫超過2小時

根據香港食安中心資料，大閘蟹營養豐富，所以細菌會在死蟹體內迅速大量繁殖。因此，當局建議最安全處理方法是不應在室溫下存放死去的大閘蟹超過2小時。如果有食剩已煮熟的大閘蟹，則可存放在攝氏4度或以下，並不應存放於室溫超過2小時，而在下一次食用前亦需要再徹底翻熱。