嘔！放題刺身驚見鬈體毛　職員1句回應惹食客嬲爆罵：同我食咗佢

食放題當然要盡情吃喝，不過有女網民在社交平台投訴，日前到一間連鎖日式放題店用餐時，驚見帶子刺身上有條疑似人體毛髮，當場胃口全消，她向職員反映時，對方一句回應更加火上加油，當場怒罵「你企喺度同我食咗去」，揚言今次會是「最後一次（光顧）」。



有女網民日前到一間連鎖日式放題店用餐時，驚見帶子刺身上有條疑似人體毛髮。（FB「香港壽司刺身關注組」圖片）

該女網民在facebook群組「香港壽司刺身關注組」發帖，並且上載圖片，顯示食物上有一條鬈曲的黑色毛髮。樓主指本周日（30日）晚上約7時光顧觀塘一間連鎖日式放題店，用餐期間點選的刺身份量不但減半，更發現其中帶子刺身上黏附着1條疑似體毛，「當堂冇晒食慾」。她立即向一名中年女職員反映，對方竟回覆稱「毛髮嚟啫」，令樓主一秒「着火」，嬲爆反駁「你企喺度同我食咗去」，但女職員沒有道歉，亦沒有收走刺身就離開。

有女網民日前到一間連鎖日式放題店用餐時，驚見帶子刺身上有條疑似人體毛髮。（FB「香港壽司刺身關注組」圖片）

樓主其後再向另1名職員投訴，「佢回應我會俾過另一盤刺身」，惟事件令她對涉事餐廳失去信心，「我估計呢一次係我第一次光顧，亦都係最後一次」。

帖文引來網上熱議，不少人都直呼很惡心，「條X毛又長又粗，話時話夜晚有無肚疴肚痛？」、「畀着我咩胃口都無晒，即場隔夜飯都嘔埋出嚟」；有網民則批評職員態度惡劣，「佢咁答得你，即係本身啲員工對衛生要求水平好低，自然出品都會差」；亦有人擔心「轉頭執一執個盤擺位，又係畀返嗰盤你食」。

《香港01》已就事件向涉事餐廳查詢，正等候回覆。