【自由國度】離譜活春宮　紐約情侶大街「連結」　途人掂行掂過

追求刺激的脫軌之舉並非所有人都能接受，有國外網友稱在紐約第一大道目睹情侶「恩愛」，並將畫面錄下。



影片上傳網路，震驚眾網友，有人便憤怒表示「我為要消毒桌子和座位的服務生感到難過，（這對情侶）真是自私又噁心」。

途人絡繹不絕卻似乎不當一回事 該情侶更繼續忘情纏綿（點擊放大瀏覽）：

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據外媒《每日星報》報導，有國外網友在推特上傳一對情侶公然在戶外交媾的影片，並寫下「剛剛目睹一對情侶在（紐約）第一大道（1st ave）的戶外用餐區裡『恩愛』」。

影片裡，只見該對情侶面向馬路坐著，女方坐在男方腿上，男方的下半身不斷前後擺動，而女方則隨著相同的頻率晃動，兩人明顯在進行「人與人的連結」。

兩人激情交纏的過程中，還有許多路人經過，前方則不斷有車輛經過，然而該對情侶絲毫不慌張，仍投入其中，對於周遭的反應置若罔聞。

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影片被放上網路後也引發議論，有網友震驚表示「這令人不適，而且他們是如何無視路人和交通的？」，有網友則淡定表示，「我不知道這在哪裡，但這是你在紐約四處走動時會看到的畫面」。

另有網友忿忿不平道，「我同情那些之後在同位置用餐的人」、「我為要消毒桌子和座位的服務生感到難過，（這對情侶）真是自私又噁心」、「我覺得在公共場合發生性行為的人應該要被大聲喝止，然後被逮捕」。有人則開玩笑寫下，「也許他在對她做哈姆立克法（有人噎到時的急救方法）」。

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