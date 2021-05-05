台灣中央大學情侶「貼窗活春宮」影片瘋傳　學生會證實有成員目擊

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-05 16:04

中央大學日前傳出，一對學生情侶在二樓女廁所，貼著窗邊性交，不雅畫面被路過同學拍下，甚至在網上瘋傳掀熱議。該校學生會今發聲明，表示有成員恰巧目擊此事，校方也已展開調查，最後更呼籲同學們，別再轉傳相關影片、照片。

日前，中央大學一對情侶在窗邊恩愛的畫面，被放上Dcard，引起廣大關注與議論（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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有鑑於此，台灣中央大學學生會今發文指出，「近期志道樓二樓女廁所發生的事件始末，有同學質疑為何學生會對於此事特別關切，起因於當天我們收到了許多通報，再加上學生會內成員恰巧於現場附近目擊此次事件」。

學生會表示，非常不認同當事人的行為，因而決定積極協助校方調查此次事件，「我們也注意到網路散播的情況，已然達到難以收拾的境地，為了保護所有不知情法律層面的同學們，我們進而選擇出面說明，目的在於呼籲持有照片、影片的同學們，請勿再做轉傳的動作，以免觸法」。

此外，學生會也強調，僅代表與校方聯絡、溝通的一個管道，「各位同學不要做出任何胡亂的猜測或是人身攻擊的行為。最後，學生會已於今日將整件事情稟報校方，校方亦將針對當事人進行裁量與懲處」。

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