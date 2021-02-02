秘魯律師聽證會期間竟上演活春宮　法官目睹全程斥藐視法庭

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-02 15:34

秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」，目前該律師正接受調查，並禁止參與審理中的案件。

這位律師羅伯斯（Hector Paredes Robles）擅長處理非法倒賣土地、欺詐和勒索案件，26日利用Zoom進行線上聽證會時，中途突然將全身衣物脫光、讓一名全裸女子跨坐在他身上，兩人忘情地展開「激戰」，整場活春宮透過攝影鏡頭「展現」給所有與會官員。

+ 6 + 6 + 6

縱使過程中羅伯斯的助手試圖提醒他視訊尚未結束，但另一頭的法官與其他律師還是直擊全程、大驚失色，法官當下暫停聽證會，並請法警出面制止羅伯斯。

法官氣憤地表示「我們剛剛目睹一樁公然猥褻的行為」，並強調這明顯構成妨礙風化罪，痛斥羅伯斯身為一名律師竟做出如此舉動，顯示他對法庭、其他律師與法律界「極度不尊重」。

該法官已指示國家檢察部門對此事展開調查，同時禁止羅伯斯繼續參與此案，當地高等法院29日也發布聲明譴責羅伯斯的行為，並強調「他在聽證會上的褻瀆行為已犯下妨礙風化」。

據悉，羅伯斯將面臨2項由州檢察官與當地律師協會所進行的獨立調查，而與他發生關係的女子的身分目前也尚不清楚。

延伸閱讀：台灣網紅「阿鬧」廢村做直播意外拍到「活春宮」▼▼▼

【相關圖輯】台北男女於酒店窗邊演活春宮 惹無數途人駐足觀看拍片 警將偵辦

+ 13 + 13 + 13

延伸閱讀：

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

白皙正妹爆瘦掉髮「紅疹爬滿身」 都是類固醇惹的禍？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】