驚現「多足怪蟲」激似拉鏈　網民憂外來物種損生態　真相原來係咁

世間上生物眾多，「怪蟲」亦甚是常見！近日香港有網民在網上分享了1張「怪蟲」的照片，希望有識之士能幫忙解答。沒想到照片卻引來部份人的擔心，他們表示不曾在香港見過，擔心是外來物種可能影響生態。幸好樓主很快道出真相，原來照片是在馬來西亞的朋友傳給他的，這才令網民免除顧慮。



有網民在網上分享了1張「怪蟲」的照片，希望有識之士能幫忙解答。（facebook專頁「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」）

樓主在facebook專頁「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」發文，上載了1張不知名的多足蟲圖片並配文「求ID」，從照片可見，木板上有1隻倍足綱節肢動物，該蟲約有20個節段及約30對足，灰色的節段連接處似有細毛。

不少網民表示驚訝，直言不曾在香港見過，又猜測是外來物種，十分擔憂會影響本地生態。幸好樓主現身解話，表示昆蟲並非在香港發現，而是朋友在馬來西亞見到的，順利打消了網民疑慮，「朋友傳相問我是什麼昆蟲，我未見過，故上帖求lD。之後我再問朋友是在哪裏拍攝的，她回覆是在馬來西亞」。

帖文引起昆蟲愛好者的熱議，有網民就認為該昆蟲形似古生物，「個樣似古生物」、「有啲啲似化石，哈哈！」，亦有人打趣地指昆蟲「撞樣」拉鏈，「識行嘅拉鏈」、「同拉鏈一模一樣」。有網民指出，「這品種現時只在婆羅洲有紀錄，主要是在沙巴一帶發現」，沒想到樓主竟表示傳照片給他的友人的確是在沙巴拍攝，令不少網民都感到震驚。