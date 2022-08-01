移民英國驚見恐怖巨蟲　長過成人手掌　網民揭真身急呼：唔好殺！

【移民英國】英國出現比成人手掌更大隻的神秘怪蟲？有移民英國港人在社交群組上載圖片，指在花園見到多條全身啡色、有觸角，長度更比成人手掌更長的巨型怪蟲，問其他網民是否知道是什麼生物，「需唔需要和諧佢？」網民看後點出怪蟲「真身」，直指「唔好殺」，建議樓主「捉咗佢放生啦」。



近年不少港人移民英國，並分享所見所聞。（示意圖／gettyimages）

該移民英國港男於Facebook群組「英國香港人生活交流區」上載圖片，指見到一條不明的神秘巨型怪蟲，「堅肉酸，仲未接受到」，留言問其他網民：「請問有冇人知呢條係乜嘢？喺花園見到好幾條？需唔需要和諧佢？（注：長過成人手掌）。」

樓主上載圖片，指見到一條不明的神秘巨型怪蟲，比成人手掌更長，「堅肉酸，仲未接受到」，留言問其他網民：「請問有冇人知呢條係乜嘢？喺花園見到好幾條？需唔需要和諧佢？」（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

帖文引來移民英國港人熱議，不少人都表示曾見過該生物，直呼恐怖，「試過唔小心踩到 感覺好難受」、「成人手掌咁大？好恐怖呀…」、「手掌咁大，你養到肥肥白白好大隻喎，我花園嗰啲都係手指咁大咋」。也有網民點出怪蟲真身，叮囑樓主「唔好殺！」，「香港叫鼻涕蟲，學名蛞蝓」、「食晒果實嘅害蟲」、「去五金鋪買copper tape（導電膠紙）圍住你啲花花草草呀，花圃呀咁，佢自己就會兜路行，唔會過去。唔使殺嘅」、「捉咗佢放生啦！」。

翻查資料，蛞蝓俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛，是軟體動物，對農作物有害，但對人體無害。