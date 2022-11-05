不安？澳洲家庭用離世愛犬製「狗狗地氈」惹爭議　寵物標本師咁講

紀念逝去愛犬的方法有很多，例如保存骨灰、生前項圈、製骨盔鑽石，甚至紋身等，澳洲有家庭就將心愛的金毛尋回犬製成地氈，標本公司上傳成品影片，狗狗地氈的毛髮栩栩如生，卻在網上引起爭議。負責製作的寵物標本師接受外媒訪問，認為將狗狗製成地氈可幫助主人治療傷痛，而不少客人會將寵物標本放入睡房，她透露近5年愈來愈多人製作寵物標本，坦言做法不適合所有人。然而，網民雖然覺得成品「很美」，但非常令人不安，「這很不尊重狗狗，讓牠安息吧」。



動物標本師麥德將金毛尋回犬地氈的影片上傳，在網上引起爭議。（「Chimera Taxidermy」IG截圖）

許多飼主會為死去的毛孩留下紀念品，澳洲有家庭因為難忍失去心愛的金毛尋回犬，委託專門製作寵物標本的公司「CHIMERA TAXIDERMY」，將狗狗遺體製成地氈，結果成品栩栩如生、金色的毛非常明亮，將放在家中繼續「陪伴左右」。該公司其後將狗狗地氈的影片上傳，引起網民一番爭議。

許多網民批評做法，認為「令人不安」，「無法想像對我非常喜歡的寵物這樣做」、「很美，但不適合所有人」、「我今年早些時間都失去了狗狗，我無法想像每天都看到牠這樣」、「看着牠的身體、看着牠的樣子變成地氈一樣，我會死的」。有同樣最近失去金毛尋回犬的網民表示，雖然應尊重他人意願，但實在難以理解，「這只會讓人心碎，讓我感到不適」。

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公司官方網站放有多隻寵物的標本，照片可能引起不安：CHIMERA TAXIDERMY

29歲的公司負責人、動物標本師麥德（Maddy）接受澳媒訪問，形容製作寵物標本近5年愈來愈流行，對人們來說是全新事物，很多飼主想「永久保留寵物」。她18歲開始學習製作動物標本，直至3年前才專注只做寵物，據她的經驗，做寵物標本比做普通動物標本更難，但想到可以幫部分飼主擺脫傷痛是很值得的事。

麥德介紹，她先將狗狗的毛皮經過「鞣製」過程變成皮革，毛皮就不會再脫落，故可保存多年。她形容將寵物做成地氈是件可治療傷痛的紀念品，有些主人會放在自己的睡房，除了狗狗，他們製作過各式寵物標本，例如貓、兔子、羊、豚鼠。

她留意到網上有許多正反意見，更收到很多人的訊息，部分人認為做法「美麗又甜蜜」，部分人則覺得只會加重主人的痛苦。麥德明白製作寵物標本不會適合所有人，她「絕點尊重這點」。

（綜合）